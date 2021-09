Strand of Oaks: ‘België heeft al twee keer mijn leven gered’

De nieuwe plaat van Strand of Oaks heet ‘In Heaven’. Het is, zoals die titel al doet vermoeden, een opgewekte plaat geworden, waaruit groot geluk spreekt. En toch is ze geboren uit een ellendige tijd, verzekert Tim Showalter (41) ons.

TIM SHOWALTER «Eind 2018 is de moeder van mijn vrouw Sue verongelukt. Zij was Sues beste vriendin, haar alles. Ik hield ook zielsveel van haar. Tegenover zo’n gebeurtenis sta je machteloos, hè. Je kúnt het niet fiksen. De klap was… (schiet vol) Sorry, man. Sue zei vanmorgen: ‘Je bent zo gevoelig, de laatste tijd.’ Ach, het zal wel weer wegtrekken.

»En daarna stierf ook Stan, onze kat. Misschien klinkt het raar, maar dat raakte me bijna net zo hard.»

HUMO Het knetterende ‘Jimi & Stan’, een hoogtepunt op de nieuwe plaat, gaat over hem.

SHOWALTER «Dat klopt. Na zijn dood voelde ik: als ik niets doe, word ik helemaal gek. Ik had een ritueel nodig. En dus heb ik een hoop vuurwerk ontstoken in onze achtertuin. Rotjes en vuurpijlen, om middernacht. Daardoor kon ik mijn verdriet met een knal de hemel in schieten. Het hielp: ik ben meteen keihard gaan werken aan de nieuwe plaat.»

HUMO In opener en eerste single ‘Galacticana’ zing je: ‘I believe that ecstacy happens when we all get together’. Een verwijzing naar wat ineens niet meer kon door die vermaledijde pandemie?

SHOWALTER «Inderdaad. Later op de plaat zing ik ook: ‘I need human beings’. Wie mij een beetje kent, weet dat ik lééf van connectie, van met mensen praten en bullshitten. Dat was opeens niet meer mogelijk. Niet meer samen kunnen spelen, niet meer kunnen lachen... Ik heb diep gezeten. Maar ik heb me er doorheen geworsteld, net zoals iedereen.»

HUMO Nog een verandering: je drinkt geen alcohol meer.

SHOWALTER «Eerst liet ik de fles staan om Sue bij te kunnen staan na de dood van haar moeder. Zodra ik merkte hoe goed dat voor me was, heb ik beslist om permanent te stoppen. Als ik dat niet gedaan had, zou ik mezelf doodgedronken hebben.»

HUMO Toen ik ‘Galacticana’ voor het eerst hoorde, dacht ik: Tim is aangekomen op de plek waar hij moet zijn.

SHOWALTER (schiet weer vol) «Man, dat betekent zoveel voor me... Dank je.

»‘In Heaven’ is gemaakt met dezelfde producer – Kevin Ratterman – en dezelfde muzikanten als mijn vorige, ‘Eraserland’ uit 2019. Alleen was mijn leven in die tijd zo anders. Ik dacht dat ik het goed had, maar ik had het mis. ‘Eraserland’ is het geluid van de donkere plek waar ik toen was; ‘In Heaven’ is het geluid van de plek waar ik nu ben. Een verlichte plek.

»Kevin en ik hebben niet eens van tevoren afgesproken hoe we het zouden aanpakken. Hij speelde drums, en samen met gitarist Carl Broemel en toetsenist Bo Koster – allebei van My Morning Jacket – en bassist Cedric LeMoyne zijn we gewoon beginnen te jammen, als kinderen in een muzieklokaal. Het klikte helemaal, en zelfs de losbandigste momenten bleken te werken op tape. Het was magisch.»

HUMO Dat blijkt ook op ‘Hurry’, een verrukkelijke jam van een song, wild en vrij.

SHOWALTER «Toen we eraan begonnen, was ‘Hurry’ nog een kleine song. Maar het werd snel iets anders. De solo’s van Carl zijn fantastisch, hé? Hij lijkt wel een robot, soms. Zegt weinig. Hooguit ‘Dat was leuk’, als hij het naar zijn zin heeft. Maar dan gaat hij spelen en is het alsof er een soort rockgod tegenover je staat. Bijna alle solo’s op de plaat zijn van hem.»

HUMO Een opvallende gast is James Iha van Smashing Pumpkins.

SHOWALTER «Dude, kun je geloven dat hij meedoet? Je hoort hem op ‘Easter’, mijn favoriete song op dit moment. Weet je, ik vind mezelf maar een normale jongen. En dus moet mijn manager me soms porren: ‘Tim, waarom vráág je James Iha niet gewoon of hij wil meedoen, in plaats van erover te dagdromen?’

»Door die klotepandemie moest James ‘Easter’ helaas op afstand inspelen. Hij zal met een klein stukje gitaar komen, dacht ik, maar na drie dagen stuurde hij wel dértig bestanden op. Echt: James die soleert, James op zang, James op glockenspiel... Verbazingwekkend.»

HUMO ‘Somewhere in Chicago’ is een prachtige ode aan de betreurde John Prine.

SHOWALTER «John Prine is de heilige van het Midwesten, waar ik ook vandaan kom. Ik woon nu wel in Austin, Texas, en ik hou zoals iedereen hier van Willie Nelson, maar ik snáp hem niet helemaal. John snap ik helemaal. Hij klinkt precies zoals mijn vader, mijn ooms en mijn broers. Na zijn dood móést ik over hem schrijven. In de song bezoekt zijn geest Chicago, zijn stad.»

HUMO Sta je te trappelen om weer live te spelen?

SHOWALTER «En of! In oktober en november gaan we door de States toeren, en in januari en februari kom ik naar Europa. En ik zeg dit niet om te slijmen bij de Humo-lezer, maar wist je dat België al twee keer mijn leven heeft gered?»

HUMO Vertel!

SHOWALTER «In 2017, na mijn plaat ‘Hard Love’, twijfelde ik aan alles. Toen werd ik uitgenodigd om in Brugge te spelen, op het Cactusfestival. De liefde van dat publiek gaf me weer zelfvertrouwen. Dat was de eerste keer.

»Niet lang na de dood van Sues moeder speelden we in een bomvolle AB in Brussel, en ook dat was een lifesaver. Ik was zo depressief, en na die show dacht ik: fuck it, ik moet het over een andere boeg gooien. Eigenlijk is daar het startschot gegeven voor ‘In Heaven’. Ik speelde er voor het eerst een paar songs van deze plaat, en het applaus was een ruggensteuntje. Ik dacht: Tim, ook nuchter schrijf je songs die de mensen willen horen. Ze zien je nog altijd graag.»

