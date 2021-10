Stromae maakt comeback op Werchter Boutique 2022, en deze grote namen zijn ook al bevestigd voor de festivalzomer

Vandaag werd bekendgemaakt dat Stromae zijn comeback zal maken op Werchter Boutique op zondag 19 juni 2022. Hij zal een maand later ook te zien zijn op het Luikse festival Les Ardentes. Zijn laatste optreden dateert van 2015.

Op 25 juni is er TW Classic. Daar was al bekend dat Nick Cave & The Bad Seeds headliner zijn. Treden die dag ook op: Placebo, Sleaford Mods en Whispering Sons. Binnenkort worden nieuwe namen bekendgemaakt. Meer info: rockwerchter.be

De headliners voor Rock Werchter 2022 (van 30 juni tot 3 juli) zijn intussen ook al bekend:

- donderdag 30 juni: Pearl Jam

- vrijdag 1 juli: Metallica

- zaterdag 2 juli: Faith No More en Twenty One Pilots

- zondag 3 juli: Red Hot Chili Peppers

Pearl Jam, Werchter, BELGIUM, on July 7, 2018. Beeld Photo News

De headliners voor Graspop Metal Meeting (van 16 tot 19 juni) in Dessel zijn:

- donderdag 16 juni: Iron Maiden

- vrijdag 17 juni: Avenged Sevenfold

- zaterdag 18 juni: Judas Priest

- zondag 19 juni: Aerosmith

Intussen is de volledige line-up bekend. Er zullen 130 bands optreden. Meer info: graspop.be