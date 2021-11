StuBru knipt ‘The Greatest Switch’ aan: ‘Stampen bij het ontbijt’

Een verlengd weekend, en dus laden we met z’n allen de batterijen weer op? Daar denken ze bij Studio Brussel anders over: vanaf woensdagavond rijgen Jeroen Delodder en co. onder de vlag ‘The Greatest Switch’ maar liefst 72 uur lang danceclassics aaneen. Haal uw subwoofers van zolder, waarschuw uw buren (of nodig ze uit!) en geniet van drie dagen lang pompende beats.

HUMO Drie dagen danceradio maken, is dat fysiek wel mogelijk?

JEROEN DELODDER (lacht) «Ik word gelukkig bijgestaan door Eva De Roo, Bert Van Steenberghe en Gunther Desamblanx. Met de hulp van gastpresentatoren zoals Yves Deruyter van Cherry Moon Trax, Jeroen De Pessemier van The Subs en Mickael Karkousse van Goose.»

HUMO Waaraan moet een dancetrack voldoen om de lijst te halen?

DELODDER «Simpel: het is een classic als er genoeg mensen op stemmen. Het kan om instanthits gaan, maar net zo goed om nummers die genrebepalend gebleken zijn – denk maar aan het oeuvre van Donna Summer of Kraftwerk. Er is maar één vereiste: het nummer moet drie jaar oud zijn.»

HUMO Vorig jaar deden onze landgenoten het uitstekend: 28 nummers in de top 100, en de top 3 was helemaal Belgisch. Is dat chauvinisme?

DELODDER «Voor een deel wel, natuurlijk. Maar België is ook bijzonder relevant in de internationale scène. Door onze dancegeschiedenis én dankzij onze jonge technokoninginnen: Charlotte de Witte en Amelie Lens. Ook de invloed van Dimitri Vegas & Like Mike, Netsky en Lost Frequencies mogen we niet vergeten.»

HUMO Jullie zullen dance draaien op pakweg zaterdagochtend: leent het genre zich daar wel toe?

DELODDER «Daar waren we eerst ook bang voor: ‘Gaan we echt bij het ontbijt al beginnen te stampen? Maar we merken dat luisteraars helemaal mee in onze trip zitten. Ze vinden het tof om wakker te worden met het gevoel van een afterparty.»

HUMO Op Studio Brussel hebben we al meermaals het coronawoord ‘knaldrang’ horen vallen. Ben je ook als dj al met die drang geconfronteerd?

DELODDER «Absoluut. Het publiek staat telkens weer te trappelen. Dicht tegen elkaar op de dansvloer staan: hoelang hebben we dat niet moeten missen? En die honger is allesbehalve gestild.»

