‘Sundial’ van Noname: fascinerend, provocerend, problematisch, uitdagend

Op ‘Sundial’, de eerste plaat van rapper-dichteres Noname in vijf jaar, woekert de zomer. Milde jazzbeats! Zoete bossanovaritmes! Zalvende neosoularrangementen! En een flow zo lieflijk als een bloemenveld. Maar uitkijken geblazen: onder de madeliefjes woekeren kloeke pythons. Ze bijten.

Dat ‘Sundial’ bestaat, mag een half mirakel heten. Een paar jaar geleden kwam Noname in een storm terecht omdat ze weigerde om nog voor een overwegend wit publiek te spelen. ‘Racisme!’ werd er geroepen. Haar tweets gooiden olie op het vuur. Ze overwoog de muziekindustrie de rug toe te keren. In de Botanique stapte ze na dertig minuten geëmotioneerd van het podium. Noname, de grote belofte, leek te kiezen voor ballingschap.

Tot nu dus! Haar comebackplaat begint met een zelfportret: ‘She’s a shadow walker, moon stalker, Black author / Librarian, contrarian’. Het is er niet ver naast. De contrarian in haar, die zo graag aanschurkt tegen de controverse, kon het weer niet laten. Dit keer stookte ze de boel op door Jay Electronica te rekruteren, de vaak van antisemitisme beschuldigde rapper die in ‘balloons’ lacht met Zelenski en dweept met de gecontesteerde Nation of Islam-leider Louis Farrakhan. Op Instagram haalde Noname haar schouders op.

Op Jay Electronica’s maatje Jay-Z richt ze wél haar pijlen (‘I ain’t fucking with the Super Bowl or Jay-Z / Propaganda for the military’). In datzelfde ‘namesake’ haalt ze in één adem door ook Beyoncé, Rihanna én Kendrick door de mangel. ‘Go, Beyoncé, go / Watch the fighter jet fly high / War machine gets glamorized’. Inhoudelijk verwarrend, maar ballen ter grootte van Atomium-bollen. Barack Obama wordt nog steviger aangepakt: ‘We is Wakanda / We queen, Rwanda / First Black president, and he the one who bombed us’. Alleen één toxische ex komt er nog bekaaider van af: ‘Your dick is mid / I don’t want your kid’. Ouch!

Ah, Noname! Ze heeft het ook weer op haar witte fans voorzien, die ze dit keer ramptoeristen noemt. ‘Casual white fans / Who invented the voyeur? / Fascinated with mourning, they hope the trauma destroy her’. Wil elke witte rapfan alleen maar, met een emmer popcorn in de hand, smikkelen van de generationele trauma’s van zwart Amerika? Kun je hiphop ooit begrijpen als je nooit hiphop hebt gelééfd? Mag ik even naar het toilet?

Onder Nonames schedelpan knettert het van de tegenstrijdige en opzettelijk dwarse gedachten. Maar ik blijf wel luisteren, op repeat zelfs. Ook al omdat de nummers zo moeiteloos, zorgeloos mooi zijn. Hóór de glorieuze gospel van ‘hold me down’! De perfecte opener ‘black mirror’! De ronduit geniale billy woods-strofe in ‘gospel?’! De bittere zelfkritiek van ‘beauty parlor’, waarin Noname haar eigen schoonheidsideaal fileert! Ook haar zelfanalyses (‘Go, Noname, go!’) zijn genadeloos.

Als de instrumentatie even hard was als de teksten, was ‘Sundial’ vorte deathmetal. Fascinerend, provocerend, problematisch, uitdagend. Noname is een artieste die op de fiets altijd moedwillig de route over de losliggende kasseien kiest. Hiphop kan nog altijd tegen de schenen stampen.

Noname - 'Sundial' Beeld rv

