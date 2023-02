Suzanne Vega, dra in De Roma: ‘Lou Reed op een fiets: ik kon er niet aan wennen’

De Roma rolt de rode loper uit voor muzikale royalty: niemand minder dan Suzanne Vega, 63 lentes inmiddels, komt drie avonden op rij een selectie uit haar oeuvre voor het voetlicht brengen. Eén parel die al zeker in de setlist zal worden opgenomen (we hebben het op band: ‘Ik beloof het je’) is het van ‘Solitude Standing’ (’87) afkomstige ‘Gypsy’. Daar is minstens één iemand erg blij mee.

HUMO Ik weet niet of het verstandig is om u dit te zeggen, maar toen ik ‘Gypsy’ op mijn 15de voor het eerst hoorde, werd ik meteen verliefd op u.

SUZANNE VEGA (schaterlacht) «Dat is leuk om te horen. En ook wel toepasselijk, want het is een liefdesliedje. Ik schreef het op mijn 18de voor een jongen die ik op een zomerkamp had leren kennen, en die me de bandana schonk die hij altijd droeg wanneer hij aan het schilderen was, om me te bedanken. Ik heb ’m nog altijd: er zitten verfspatten op, en zwarte vlekjes van de as van zijn sigaretten.»

HUMO ‘Gypsy’ is, net net als ‘Cracking’ en ‘Tired of Sleeping’, één van de nummers die ik altijd zal opzetten wanneer ik zin heb in uw muziek. ‘Luka’, uw grootste hit, nooit: die heb ik te vaak gehoord.

VEGA «Dat begrijp ik.»

HUMO Zingt u ‘Luka’ zelf nog altijd met evenveel plezier?

VEGA «Met meer plezier, zelfs. Omdat het mooie herinneringen oproept, en omdat het publiek er gek op is.»

HUMO Ik ben er pas onlangs achter gekomen dat ‘Luka’ over u gaat.

VEGA (knikt) «Dat is dan ook nog niet zo lang geweten.

»Een schrandere historicus interviewde me een tijdje geleden voor een New Yorks museum. In zijn research was hij op een YouTube-filmpje gestoten van de herdenkingsdienst voor mijn stiefvader, de schrijver Ed Vega. Uit de speech van mijn zus had hij opgemaakt dat ik en niemand anders Luka was. Toen hij me dat voor de voeten wierp, heb ik het maar toegegeven.»

HUMO U bent dus misbruikt in uw jeugd?

VEGA «Ja, mijn stiefvader was erg gewelddadig. Het punt is: ik wilde niet dat hij erachter zou komen dat ‘Luka’ over hem en mij ging, en dus nam ik de rol aan van de meelevende buur.

»Het spel met verschillende identiteiten was niet nieuw voor mij: op mijn 9de was ik erachter gekomen dat ik niet geboren was als Suzanne Vega, zoals ik altijd had gedacht, maar als Suzanne Peck. Voor mij voelde het natuurlijk om een liedje te openen met de woorden ‘My name is Luka’.»

HUMO U bent lang versleten voor een folkmeisje, maar ik ken geen folkmeisjes die liedjes zingen over kindermisbruik.

VEGA «Dat mag je op het conto schrijven van mijn dierbare vriend Lou Reed.

»Het eerste rockoptreden dat ik ooit bijwoonde, in ’79, was er eentje van Lou: ’t zette mijn wereld op zijn kop. De volgende middag ben ik naar de platenwinkel gegaan en kocht ik op goed geluk ‘Berlin’. ’t Was folkmuziek, of het leek er toch op, maar ik had nog nooit zulke donkere folksongs als ‘Caroline Says’ gehoord. Dat gaf me de moed om te schrijven over de ruige buurt in New York waar ik was opgegroeid.»

HUMO Hoe dik was u met Lou Reed?

VEGA «Vooral op het einde van zijn leven waren we close, omdat we dicht bij elkaar woonden, op Long Island. Heel vreemd: ik heb Lou altijd geassocieerd met downtown New York, en met zwarte zonnebrillen en zwartleren jassen, maar in die fase van zijn leven leefde hij in een landelijke setting. Lou Reed op een fiets: ’t was een zicht waar ik nooit echt aan heb kunnen wennen.»

HUMO Veel succes in Antwerpen. En speel alstublieft ‘Gypsy’.

VEGA «Haha, ik beloof het je.»

Suzanne Vega speelt op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 maart in De Roma, Antwerpen.