Swifties, opgelet: UGent biedt vak over Taylor Swift aan

Haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, maar niets dat de studenten van een bijzonder nieuw vak aan de Universiteit Gent niet van zich zullen kunnen afschudden. Masterstudenten Taal- en Letterkunde Engels kunnen binnenkort kiezen om het vak ‘Literature: Taylor’s version’ op te nemen. U raadt al om welke Taylor het gaat: Swift, de enige Taylor tot dusver bekend die alle internetservers kan doen ontploffen wanneer er tickets voor een concert van haar te koop komen.

En ook de enige Taylor tot dusver bekend die het volledige onderwerp van een vak aan de Universiteit Gent omvat. De lesinhoud van ‘Literature: Taylor’s version’, vraagt u? Twee uur lang op een folkgitaar tokkelen met een cardigan in pasteltinten aan of alle Ticketmaster-truken van de foor leren om niet als nummer 5.641 in de kaartjeswachtrij te belanden: nee, niets van dat! In het mastervak leren de studenten stijlfiguren en klassieke thema’s uit de literatuur kennen aan de hand van de lyrics van Taylor Swift. Want de Amerikaanse superster mag in de ogen van velen dan wel simpele popmuziek maken, haar teksten zitten tjokvol verwijzingen naar onder meer Jane Eyre, Emily Dickinson en Shakespeare.

Met die Swiftiaanse benadering van de Engelse klassieke literatuur is de UGent een Europese pionier. ‘Ik wil laten zien aan studenten hoe leuk historische Engelse literatuur kan zijn. Soms verliezen studenten het gevoel dat ze iets nuttigs en herkenbaar studeren omdat het zo oud is’, verdedigt docente Elly McCausland, de professor die de invulling van het vak ook zelf mocht kiezen, de opmerkelijke keuze. ‘Je moet leren hoe onze geschiedenis onze moderne literatuur beïnvloedt. [...] Er zijn al genoeg boeken geschreven over Shakespeare en andere dode witte mannen.’

Shake it off, William.