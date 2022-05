Swingende trauma’s en een katholieke kutschooltijd: dit zijn de songs van de week

De terugkeer van My Chemical Romance liet iets langer op zich wachten dan die van Oscar and the Wolf, maar beiden zijn ze geschied en dat is goed nieuws.

Black Midi - Welcome To Hell

Swingende single over trauma’s voor of door klootzakken. Plaat drie ‘Hellfire’, is er amper een jaar na ‘Cavalcade’: op 15 juli.

Shaka Shams - Balrog

Met de groetjes van Tolkien! Straffe clip, straffere single van de nog jonge Belgische rapper. De volledige ep ‘Action Only Volume 2' is er op 2 juni.

Julia Jacklin - Lydia Wears A Cross

Openingstrack van de derde plaat van de Australische singer-songwriter, die hier terugkijkt op haar katholieke kutschooltijd.

Oscar and the Wolf - Dancing Machine

Max Colombie gaat verder op de ingeslagen koers van elektropop die zich lekker loom laat wegdansen. De bijhorende ep ‘Afterglow' volgt snel.

My Chemical Romance - The Foundations of Decay

De boegbeelden van de emo lossen voor het eerst in acht jaar nog eens een nummer, meteen goed voor zes minuten. Zacht begin, razend einde: MCR uit het boekje.

Kiwi Jr. - Night Vision

De Canadese indierockers klinken plots heel erg als The Strokes, maar die vergelijking hebben we nog nooit gebruikt om te beledigen. Hun nieuwe plaat ‘Chopper’ komt uit op 12 augustus.