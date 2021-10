‘Sympathy for Life’ van Parquet Courts: onvoorspelbaar, anders en altijd prijs

De dik tien jaar geleden vanuit Texas naar Brooklyn, New York verkaste Parquet Courts hebben nooit twee keer dezelfde plaat gemaakt. ‘Sympathy for Life’, hun zevende, kondigde zich aan als een dansplaat vol aanstekelijke, ja zelfs besmettelijke grooves. Maar wat valt meteen op? Dat ze aftrappen met rocksongs die vooruitgaan. Het geweldige ‘Walking at a Downtown Pace’ gaat over ons aller hoge verwachtingen bij het uitgaan: klik dit aan voor je op stap gaat, en je haar zit vanzelf goed. Die downtown pace verwijst naar wat iemand in Brooklyn naar zanger Andrew Savage riep: ‘Wandel niet zo snel, we zijn hier niet in downtown Manhattan.’ In song twee, ‘Black Widow Spider’, probeert Austin Brown, de andere zanger/gitarist, iets of iemand van zich af te schudden – een verliefdheid, of zichzelf, dat kan ook – terwijl Andrew Savage de vibe van Can, Canned Heat én This Heat wil vangen en vatten.

En dan gaat de balzaal, disco of danceteria echt open via ‘Marathon of Anger’: diepe bas, hoge piepjes, een trage versie van ‘Slippery People’ van Talking Heads, echo’s van ‘Fool’s Gold’ van The Stone Roses, en een refrein met ‘No industry / Nor institution / And no city / It’s all community’. Producer Rodaidh McDonald, die eerder voor The xx, Hot Chip en David Byrne heeft gewerkt, bracht hier een lange jam tot een paar minuten terug, en deed hetzelfde voor de titeltrack, die op afrobeatritmes leunt.

In ‘Plant Life’ staan bassist Sean Yeaton en drummer Max Savage voorin, in de tekst is het niet makkelijk om een kamerplant te zijn, een beetje dub met een melodica is altijd goed en het parlando is krek David Byrne anno 1980. ‘Zoom Out’ komt met houten staafjes en een koeienbel in de stijl van ESG en Liquid Liquid: hier is de boodschap ‘Space is so passé’.

‘Application / Apparatus’ neemt een Kraftwerk-start, ‘spraakinstructies’ rijmt ook in het Nederlands op ‘bluetooth-opties’, Austin Brown laat zich op zijn elektronica-eiland eens goed gaan.

Drie rocksongs blijven eerst wat verweesd over. In ‘Just Shadows’ sorteert iemand zijn huisvuil en is het leven niet zo modern als het lijkt. ‘Homo Sapien’ – geen tikfout – is goeie garagerock. Kijk, ik wilde van Parquet Courts vooral horen wat ze met grooves zouden doen en wat voor teksten ze in danstunes zouden stoppen. Dat heb ik gedaan, en dat zal ik zeker nog doen. Maar de groep pakte me onverwachts het meest in de afsluitende, lichtjes rammelende slow ‘Pulcinella’. De gitaarsolo’s van Andrew Savage komen in laagjes. De eerlijkheid in de tekst zit wat ongemakkelijk: ‘I’m not in the mood to be lonely no more / so I act like someone on familiar terms with the uneasy side of love’. Parquet Courts, dames en heren: eerst onvoorspelbaar, dan gewoon anders, uiteindelijk altijd prijs. Rock on!

PARQUET COURTSSympathy for Life Beeld rv

Beluister ook onze playlist ‘Humo luistert’:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: