‘t Hof van Commerce: ‘We wisten waar de REC-knop zat, en dat was het zo ongeveer’

In 2018 was er de verzamelaar ‘Niemand Grodder’, maar na ‘Stuntman’ uit 2012 vielen van ’t Hof van Commerce verder geen wapenfeiten op plaat meer te noteren. Daar komt verandering in met een geremasterde heruitgave van debuutplaat ‘En in Izzegem’, dit jaar een kwarteeuw oud. Live wordt er gefeest middels twee concerten op 2 en 3 september in Kortrijk. ‘Als Flip nu valt met z’n fiets, zijn we gescheten.’

Dat het met de populariteit van ’t Hof nog snor zit, wordt duidelijk wanneer we het interview halverwege moeten onderbreken omdat een fan met Flip Kowlier aka Levrancier, Serge Buyse aka Dommestik en Kristof Michiels aka 4T4 op de foto wil.

HUMO Hebben jullie ‘En in Izzegem’ al herbeluisterd?

SERGE BUYSE «Ik nog niet.»

KRISTOF MICHIELS (verbaasd) «Nee?»

BUYSE «Volledig? Dat is geleden van toen we de plaat gemaakt hebben. Hier en daar heb ik nog weleens een nummer opgezet om mijn geheugen op te frissen voor een optreden, maar dan ga ik meestal naar YouTube. Er zijn nummers die ik werkelijk nooit meer heb teruggehoord.»

MICHIELS «Ik heb ‘En in Izzegem’ lichtjes geremasterd. Enkel het volume, eigenlijk: de loudness was destijds veel minder. Als ik er vroeger stukjes van terughoorde, dacht ik altijd: hoe slécht klinkt dat? Maar nu ik de hele plaat nog eens in één keer heb beluisterd, begrijp ik het weer. Je hebt het gevoel dat je bij ons in de slaapkamer zit. In de perserij dachten ze trouwens dat het een liveplaat was (lacht).»

BUYSE «Zet Wu-Tang Clan nog eens op: dat geluid is erbarmelijk.»

MICHIELS «Maar dat is tenminste nog gemixt in een degelijke studio. Nee, de nummers op ‘En in Izzegem’ zijn dikwijls heel langdradig, maar er zit een bepaalde vibe in die ik heel cool vind.»

FLIP KOWLIER (knikt) «Het heeft een paar maanden geduurd voor ik genoeg goesting had om alles volledig te beluisteren, maar inderdaad: ik vind het geluid en de vibe ook tof.»

BUYSE «Jong, naïef enthousiasme.»

KOWLIER «Zeker als je naar de teksten luistert: zo onnozel! Ik ben sommige dingen nu opnieuw aan het uitschrijven: soms vind ik het goed, soms moet ik lachen, en soms… welja. Het is een tijdsdocument, hè. Hoe oud waren we?»

MICHIELS «Jij bent van ’78, hè?»

KOWLIER «Van ’76. Ik was 21 jaar. 20 toen we de nummers schreven.»

MICHIELS «Serge en ik zijn van ’73.»

BUYSE «Ik weet nog dat Flip me uitlachte toen ik 40 werd, en nu is hij zelf 46.»

HUMO Schreef je de teksten vroeger ook al uit?

MICHIELS «Wat anders?»

HUMO Een dialect spreken is één ding, het opschrijven is een ander paar mouwen.

BUYSE «Het is vooral belangrijk dat je aan de schrijfwijze ziet wat de bedoeling is. Die uitgeschreven teksten zijn enkel voor mij, hè. Als je onze teksten googelt: dat is rampzalig.»

HUMO Zijn er nummers van ‘En in Izzegem’ die jullie niet zullen spelen?

KOWLIER «Een paar. Het ene omdat het niet uitkomt qua tempo, het andere omdat we er geen goesting in hebben.»

BUYSE «‘Izzegem II’, die Danny Elfman-pastiche: ik peis het nie. Maar ik ben wel blij dat we nog eens iets anders doen. Ik heb het een beetje gehad met onze greatest hits-setlist van de afgelopen jaren.»

MICHIELS «Het enige wat ik niet wil, is dat mensen naar ’t Hof komen kijken en zeggen: ‘Ze zijn het kwijt’. Het moet fris blijven, met overtuiging gebracht.»

KOWLIER «Don’t worry, we zullen je tijdig vervangen (lacht).»

HUMO Flip heeft zes soloplaten gemaakt, Kristof drie als Meneer Michiels. Jij hebt het bij eentje gehouden, Serge.

BUYSE «Niemand was geïnteresseerd. Ik heb op plaatsen gestaan waar zelfs geen backstage was, en ik ben als artiest een zeker comfort gewoon. Ik wil niet in een boerenschuur op een omgedraaide bierbak staan te spelen.»

MICHIELS «Ik had dezelfde ervaring met Meneer Michiels. Ik wil mijn gezin niet meer achterlaten in het weekend, om ergens te spelen zonder er iets aan te verdienen. ’t Is allemaal makkelijk als je Flip Kowlier heet, hè (lacht). Kijk, hij rolt met z’n ogen!»

HUMO ‘En in Izzegem’ is opgenomen in een week tijd, in een kamer boven een copycenter in de Gentse Overpoort.

Kowlier «We hadden een digitale recorder geleend, zestien sporen. Die hebben we lang niet allemaal gebruikt. De beats kwamen uit een synthesizer, en die gingen allemaal via één kanaal in die recorder. En dan nog twee andere kanalen voor de microfoons, ook rechtstreeks dat ding in. We wisten waar de REC-knop zat, en dat was het zo ongeveer. Het was niet low budget, maar no budget.»

MICHIELS «Ik ben de enige die er iets aan verdiend heeft: 4.000 Belgische frank (100 euro, red.), om de plaat te mixen. Ik stond op de dop, dus 4.000 frank was een smak geld voor mij. Veel joints van gerold (lacht).»

HUMO Hoe waren ze bij jou terechtgekomen?

MICHIELS «Ik heb bij Serge in de klas gezeten, op de LUCA School of Arts in Gent. Later heb ik weleens live gescratcht bij The Prophets Of Finance, de crossoverband van Flip en Serge. Zo zijn we goed bevriend geraakt.

»Toen ik even terugkwam van Portugal – ik was er met de fiets naartoe gereden, ik wilde ginder blijven wonen – lieten ze me ‘En in Izzegem’ horen, hun plaat die zogezegd af was. Het leek nérgens naar. Vreselijk slecht gemixt.»

KOWLIER «We zijn daarvoor naar een winkelcentrum in Genk geweest.»

BUYSE «Aan een bureautje zat een mollige kerel, een afgelikt type. Als je hem al in de muziek kon situeren, zou het bij Get Ready zijn geweest.»

MICHIELS «Het volume van de stemmen ging alle kanten op: de ene keer hoorde je ze niet, de andere keer hoorde je alléén maar stemmen. Ik heb toen gezegd: ‘Ik ga dat mixen, en als je het niet goed vindt, gooi je het maar weg.’ Ze bleken het effectief beter te vinden. En toen ging het plots snel, ik ben nooit meer terug in Portugal geraakt. Jan Hautekiet en Dirk Stoops van Studio Brussel draaiden elk uur iets van ‘En in Izzegem’, en zo hebben ze een hype gecreëerd. De luisteraars belden ook massaal met verzoeknummers: het was van Willem Vermandere geleden dat ze nog iets in het West-Vlaams op de radio hadden gehoord.»

BUYSE «Ineens kwamen er tweehonderdvijftig mensen naar onze optredens in plaats van vijftig. Binnen de kortste keren stonden we op grotere podia. En is je vader voor het eerst in vijfentwintig jaar trots op je (lacht).»

HUMO Wat vinden jullie kinderen van ’t Hof?

BUYSE «De mijne kunnen niet minder geïnteresseerd zijn. Ik denk zelfs dat ze niet kunnen antwoorden als ik vraag hoe mijn band heet. Nu goed, erg vind ik dat niet.»

MICHIELS «Mijn kinderen zijn wel heel trots.»

KOWLIER «Mijn zoon is niet echt met muziek bezig, maar hij komt nu mee naar mijn solo-optredens om merchandising te verkopen. In het begin wist hij niet wat de mensen bedoelden wanneer ze vroegen of hij ook iets van ’t Hof had (lacht).»

HUMO Tot slot: doen jullie het een beetje rustig aan tussen de twee optredens in Kortrijk?

MICHIELS «We gaan er vooral van genieten. Ook als je maar één optreden speelt, kan er van alles gebeuren. Als Flip de dag ervoor valt met de fiets, zijn we gescheten, hè. Maar als ik val, bellen ze gewoon iemand anders (lacht). Eindelijk Lefto!»

BUYSE «Of Kat Kerkhofs (lacht).»

’t Hof van Commerce speelt op zaterdag 2 en zondag 3 september op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Humo geeft 10 duotickets weg voor zaterdag: scan de QR-code in het blad!