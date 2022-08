‘t Is weer voorbij die mooie zomer: dit zijn de 27 beste festivalshows van 2022

Zevenentachtig shows op Rock Werchter, eenennegentig sets op Pukkelpop, twee in het Sportpaleis en drie op de Heizel, met daarvoor, ertussen en erna nog eens zoveel optredens van Oostende tot Luik en weer terug. Met andere woorden, de festivalzomer van 2022 was op goddelijke wijze vermoeiend. Onze recensenten rest weinig meer dan de drie halve bonnetjes in hun broekzak en heel veel goede herinneringen. Dit zijn de beste.

★★★★★★★★★★★★

Marc Rebillet (Pukkelpop): ‘Als cocaïne een mens was, heette hij Marc Rebillet.’

★★★★★

Anna Calvi (Hear Hear): ‘De klok had nog niet halftwee geslagen toen wij ‘hier gaat niemand nog over’ in ons virtueel boekje noteerden.’

Bazart (Rock Werchter): ‘Wat Bazart gesandwicht tussen Sum 41 en Metallica neerzette, heet imponeren.’

Billie Eilish (Sportpaleis): ‘Het Sportpaleis was één grote tienerslaapkamer waar gelachen en gehuild werd, waar vuisten werden gebald en armen in extase over het hoofd gingen.’

Fred again.. (Pukkelpop): ‘Zweet in de schoenen, tranen in de ogen.’

Idles (Rock Werchter): ‘Geen hol op af te dingen.’

Little Simz (Pukkelpop): ‘De perfecte hiphopshow bestaat!’

Mdou Moctar (Pukkelpop): ‘Het grootste, wildste, van het meest oprechte levensplezier bol staande fééstje!’

Meskerem Mees (Pukkelpop): ‘Alles wat Meskerem doet lijkt gewoon, tot ze begint te zingen.’

Nick Cave and the Bad Seeds (Best Kept Secret / TW Classic): ‘Voor de zovéélste keer, maar wat moet een mens?’

Oscar and the Wolf (Pukkelpop): ‘Een medicijn tegen het gal van hardvochtige haters.’

Phoebe Bridgers (Rock Werchter): ‘De ontroering van een heel festival in één set.’

Rammstein (Park Nieuwe Koers, Oostende): ‘Absolute waanzin, maar wel van de soort waar wij niet genoeg van kunnen krijgen.’

Sons of Kemet (Pukkelpop): ‘Afscheid van een wereldgroep.’

STAKE (Pukkelpop): ‘Kort, bondig, alles kapot.’

STIKSTOF (Couleur Café): ‘Luider dan liefde.’

Tamino (Pukkelpop): ‘Kippenvel om een vleesmes aan te scherpen’

★★★★1/2

Anderson .Paak (Les Ardentes): ‘In het midden van zijn drumsolo hoorde ik één eigenaardige, harde bonk. Bleek mijn opengevallen bakkes te zijn.’

Bicep Live (Rock Werchter): ‘Heerlijk geknetter, gesample, gebleep, gezweef en gebonk.’

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (Lokerse Feesten): ‘Charlotte gaf voor de neus weg toe verkouden te zijn: een Porsche 911 met een krasje op blijft een Porsche 911.’

Michael Kiwanuka (Rock Werchter): ‘Noem Michael Kiwanuka de Kevin De Bruyne van dit festival. Werkpaard, spelverdeler, vakman.’

Noordkaap (TW Classic): ‘Zelden zo opwindend en magistraal.’

Slipknot (Pukkelpop): ‘Als een schat opduiken van de zeebodem: eerst opgezwolgen worden door de duisternis, en dan bovenkomen - naar adem happen, hijgend neerzijgen, bekomen - met fucking góúd.’

SONS (Rock Werchter): ‘Maakte van de Klub C een overprikkelde clitoris.’

Squarepusher (Dour): ‘Dáár, in het woelige dansen, hijgen, zuchten, tollen en vliegen, kwam me de essentie van Dour voor de geest.’

The National (Live is Live): ‘Hernieuwde scherpte deed de hele groep nóg majestueuzer en somberder klinken.’

Viagra Boys (Pukkelpop): ‘Zal allicht nooit een songfestival zal winnen, maar beloofde wel onbetamelijke dingen te doen met je moeder.’

Kwamen soms zelfs maar een half sterretje te kort, maar verdienen wel een eervolle vermelding:

De Hollanders! Hou ze weg van het frietkraam en duw ze het podium op, dat is twee keer goed voor de sfeer. Joost, Goldband, Merol en Meau speelden Rock Werchter en Pukkelpop helemaal in poffertjes.

De popsterren! Naast Billie Eilish vingen ook Olivia Rodrigo (Vorst Nationaal), Coldplay (Koning Boudewijnstadion) en Harry Styles (Sportpaleis) vier sterren. En wat te denken van Gayle, die op Pukkelpop bewees dat ze veel meer is dan TikTok-hit ‘ABCEFU’? Ed Sheeran viel met zijn potsierlijke stadionshow niet een beetje uit de toon.

De krasse knarren! Iggy Pop (Jazz Middelheim), Sting (Gent Jazz), Kraftwerk (Lokerse Feesten), Metallica, Red Hot Chili Peppers (Rock Werchter), Rammstein (Park Nieuwe Koers) en natuurlijk The Rolling Stones (Koning Boudewijnstadion): allemaal hebben ze hun meest rock-'n-rolle dagen in het verleden liggen, maar geen van hen stelde teleur.

De Wout van Aerten! Oftewel: de koningen der regelmatigheid. Eén keer pieken kan een kind, maar na twee, vijf, tien shows in dezelfde zomer nog altijd imponeren alsof het begin juni is? Dat kunnen alleen de groten. Enkele namen die we de afgelopen maanden meer dan één keer het kot zagen afbreken: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Sylvie Kreusch, The Haunted Youth, ILA, Blackwave, Coely, Goldband, Joost, Pixies en - uiteraard - Nick Cave & The Bad Seeds.

