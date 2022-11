Taylor Swift schrijft geschiedenis en palmt volledige Billboard-top 10 in

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift schrijft geschiedenis door niet alleen de eerste plaats, maar net de hele top tien van de Billboard Hot 100 te bezetten met haar nummers.

Met haar nieuwe album ‘Midnights’ heeft Taylor Swift wederom een record te pakken. Eerder stond ze al in bijna honderd landen op de eerste plaats en haalde ze ongeziene cijfers op Spotify. Na veel geruchten bevestigt Billboard dat de ‘Look What You Made Me Do’-zangeres iets heeft gedaan waar geen enkele andere artiest ooit in geslaagd is. Swift heeft met haar nieuwe plaat namelijk de volledige top tien van de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst in de VS, ingenomen. Nooit eerder had een artiest zo’n populair album dat de hitlijst veroverde.

Bovenaan staat de eerste radiosingle van het album: ‘Anti-Hero’. Het openingsnummer van het album staat op plek 2. Het enige nummer met een andere artiest, ‘Snow On The Beach’ met Lana Del Rey, komt op een vierde plek.

'Midnights' scoort goed op Billboard Beeld Billboard

In september 2021 kwam Drake dichtbij dit record. Hij bezette toen negen van de tien plekken op de Amerikaanse hitlijst. Een vergelijkbaar hoogtepunt haalde Ariana Grande in 2019 met haar album ‘Thank U, Next’. De zangeres had toen nummers op de eerste, tweede en derde plaats van de Billboard Hot 100. Daarmee evenaarde ze een 55 jaar oud record van The Beatles.

