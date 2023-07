‘Tegen elkaar botsende bezwete lijven: het hóórt erbij’

In den beginne was er niets, tot God zei: ‘Laat er licht zijn.’ Daarna vond Hij het geluid uit. En nadat Hij ‘One, two, three! Tsa! Tsa!’ had geroepen – de eerste soundcheck – schiep Hij het hout, om podiumplanken van te maken. Over die keer dat Hij de drankbon schiep, zwijgen we liever, maar dankzij Zijn getrooste moeite kunt u dit weekend wel maar mooi naar Tomorrowland en Boomtown. En om uw weg te vinden door de rest van de festivalkalender? Gelukkig schiep God ook nog William Boeva, Thomas Michiels (Psychonaut en StuBru) en Joe Langridge-Brown (Nothing But Thieves). Halleluja!

William Boeva: ‘Zit u in Iron Maiden?’

U zou het ’m niet nageven, maar er is geen woord van gelogen: ook in komiek William Boeva schuilt een groot festivalganger.

WILLIAM BOEVA «Klopt, al ben ik deze zomer uitzonderlijk eens minder onderweg dan gewoonlijk: ik ben volop aan het schrijven voor mijn nieuwe voorstelling.»

HUMO Wat staat er op de planning?

BOEVA «Pukkelpop (van 17 tot 20 augustus) moet ik altijd gedaan hebben. Dit jaar aangevuld met Rammstein in het Koning Boudewijnstadion (3, 4 en 5 augustus). Ik heb ze nog nooit gezien, maar het schijnt nogal de moeite te zijn.»

HUMO Schrikt zo’n stadion je niet af? De akoestiek kan er te wensen overlaten.

BOEVA «Vorig jaar heb ik er Coldplay en Ed Sheeran gezien: Sheeran viel nogal tegen, maar Coldplay klonk geweldig.

»Ik was trouwens ook zeer te spreken over de afgelopen editie van Gent Jazz. De nieuwe organisatie had een fantastisch programma samengesteld: Gregory Porter, Norah Jones, Marcus Miller...»

HUMO Van Rammstein naar Norah Jones: je bent een eclectisch man, William.

BOEVA «Ik hou van heel uiteenlopende dingen. Of beter: ik wil ze allemaal eens meegemaakt hebben. Een paar jaar geleden ben ik zelfs naar Justin Bieber geweest. Leek nergens naar, maar ik móést het gezien hebben.»

HUMO Kun je jezelf soms ook een bezienswaardigheid voelen op een festival?

BOEVA «Ik word vaak herkend, ja, maar ik ben natuurlijk ook heel herkenbaar. Andere mensen zetten een pet en een zonnebril op, maar ik blijf in dat geval gewoon ‘William Boeva met pet en zonnebril’. Ik neem bovendien altijd mijn rolstoel mee naar festivals, dat springt ook in het oog. Ik klaag niet, hoor: op de herkenning volgt soms een traktatie. Dan vind ik het oké (lacht).»

HUMO Wat is het rolstoelvriendelijkste festival?

BOEVA «Graspop. Alleen al door de sfeer in het publiek: metalheads zorgen goed voor elkaar. Als je in Dessel komt vast te zitten met je rolstoel, staan binnen de minuut een vijftal vrijwilligers paraat om je desnoods naar het juiste podium te dragen.»

HUMO Aan welk festival hangt je beste herinnering vast?

BOEVA «Aan Pukkelpop 2010. Dat jaar stond ik er op de affiche als comedian, waardoor ik overal in de frontstage mocht. Het was de eerste keer dat ik eens iets kon zien tijdens een concert. Alleen bij Iron Maiden mocht het niet: bij hen was de frontstage voorbehouden voor hun gasten. Ik dacht: ik ga gewoon vragen of het toch niet mag, maar ik ving bot bij hun manager. Tot ik in de backstage plots hun gitarist zag – ik weet niet meer welke, het was die blonde (Janick Gers, red.). ‘Zit u niet in Iron Maiden?’ vroeg ik. Ik deed mijn verhaal, en net toen liep die manager voorbij. ‘Zeg, waarom mag deze kerel niet in de frontstage?’ vroeg de gitarist aan hem. ‘Die is alleen voor jullie gasten.’ – ‘Maar ik héb geen gasten.’ – ‘Nee.’ – ‘Nu wel dan, hè.’ (lacht) Speciale badge gekregen en alles!»

Thomas Michiels: ‘Hawaïhemdjes en beats’

Thomas Michiels voorziet in uw dagelijkse portie zware gitaren met zijn Mechelse metalband Psychonaut en met zijn maandelijkse podcast ‘Zware klap’ voor Studio Brussel.

THOMAS MICHIELS «Brutus-bassist Peter Mulders en ik zijn met ‘Zware klap’ begonnen om de metalfan te informeren. Maar eerlijk? Ik leer dankzij onze research en interviews ook zélf ontzettend veel bij: ik ben nog nooit zo goed op de hoogte geweest. Vraag maar raak!»

HUMO Welke festivals horen met stip in de agenda van metalheads?

MICHIELS «Op zondag 6 augustus is het metaldag op de Lokerse Feesten. Wij staan op de affiche met onder meer Megadeth, Amenra, Within Temptation en STAKE. En de oorspronkelijke leden van Biohazard, een cultband uit de jaren 90, spelen er hun eerste Belgische concert in meer dan tien jaar.

»Van 11 tot 13 augustus vindt in Kortrijk Alcatraz plaats, wederom een hoogmis van zware gitaren. Alcatraz koos wijselijk om ons die zondag op de Helldorade Stage te programmeren, net voor Elder, STAKE, Brutus, Russian Circles en Cult of Luna. De postmetalhemel!»

HUMO Noem eens drie te ontdekken artiesten op Alcatraz.

MICHIELS «De Amerikanen van Converge spelen snoeiharde hardcore met melodische stukken. Tijdens hun recente Amerikaanse tournee hebben ze niemand minder dan Brutus meegenomen als supportact. De Britse posthardcoreband Svalbard is female fronted en megaruig. En Gnome uit Antwerpen maakt steengoeie stonerrock: in België zijn ze misschien nog klein, maar in de VS spelen ze op gigantische festivals met onder meer Tool, Avenged Sevenfold en Pantera.»

HUMO Waag jij je weleens buiten het metalgenre?

MICHIELS «Jazeker. De vrijdag van Pukkelpop, 18 augustus, spreekt me bijvoorbeeld aan. Headliner Billie Eilish is op veel manieren de Kurt Cobain van onze generatie. Ik hoor veel goeds over boygenius, de supergroep van singer-songwriters Julien Baker, Lucy Dacus en Phoebe Bridgers. En voor Altın Gün, de Amsterdamse band die Turkse psychedelica brengt, trek ik met plezier een hawaïhemdje aan. Ik zou me daarna naar de Boiler Room begeven. Ik beken: ik hou van een dikke beat.»

HUMO Daags ervoor staat Psychonaut zelf voor het eerst op Pukkelpop. Proficiat!

MICHIELS «Een droom die uitkomt. Ik was een puber toen ik in 2007 voor het eerst naar Pukkelpop mocht. Ik crowdsurfte tijdens The Smashing Pumpkins en waagde me in de moshpits bij Madball, een nevenproject van Agnostic Front. Madball-zanger Freddy Cricien heeft toen zijn microfoon in het publiek geslingerd, récht op de neus van een toeschouwer. De tiener in mij vindt het verdomd graaf dat ik zoveel jaar later zélf op Pukkelpop sta.»

HUMO Kunnen we jou anno 2023 nog altijd in circlepits terugvinden?

MICHIELS «Natuurlijk! Psychonaut, Brutus en STAKE stonden in april als triple bill in VIERNULVIER in Gent. Ik keek vanuit de coulissen naar Brutus, samen met Joris Casier, drummer van STAKE en het lief van Brutus-frontvrouw Stefanie Mannaerts. We zijn toen allebei gaan stagediven. Tegen elkaar botsende bezwete lijven: het hóórt erbij.»

Joe Langridge-Brown: ‘Yes, gratis tickets!’

Hebben hun nieuwe muziek mooi op tijd klaar voor Pukkelpop, waar ze op 19 augustus in de Marquee worden verwacht: Nothing But Thieves. ‘Dead Club City’ is een conceptplaat over een members only-club ter grootte van een stad.

HUMO Onze kop eraf als daarmee geen festival bedoeld wordt.

JOE LANGRIDGE-BROWN (gitarist) «Helaas! Cool idee, daar niet van.»

HUMO Vorige zomer haalden jullie nog de Vlaamse grand slam binnen: Rock Werchter en Pukkelpop in één zomer. Welk van beide festivals vind je het beste? Hou er rekening mee dat ze je straks nog moeten binnenlaten in Kiewit.

LANGRIDGE-BROWN «Inderdaad, en daarom doe ik er liever het zwijgen toe. Maar ik snap je vraag wel, hoor: onder Britten woedt zo al jaren een broedertwist tussen de festivals van Reading – waar ik van kom – en Leeds.»

HUMO Zie je zelf veel concerten als je op een festival speelt?

LANGRIDGE-BROWN «Als we geboekt worden op een festival is mijn eerste reactie altijd: yes, gratis tickets! En dan is het mooi meegenomen dat ik máár de gitarist van Nothing But Thieves ben. Ik kan nog onopgemerkt over een wei lopen en tussen het publiek gaan staan.»

HUMO Hoe bewust ben je je nog van je omgeving op zo’n lukrake weekenddag in de zomer? Lijken alle backstages niet op elkaar?

LANGRIDGE-BROWN «Dat gevoel heb ik weleens, maar de Belgische backstages zijn toch een klasse apart. Jullie nemen het comfort van de groepen ernstig. In het Verenigd Koninkrijk is de festivalcultuur toch iets… vuiler (lacht).»

HUMO Wie moeten we dit festivalseizoen zeker nog zien hebben?

LANGRIDGE-BROWN «Ik weet niet of ze binnenkort bij jullie in de buurt zijn, maar: The Hives. Absoluut.»

HUMO De Zweedse garagepunkers staan op 27 september in Ancienne Belgique, Brussel. Net buiten de zomer, maar ik zie het door de vingers.

LANGRIDGE-BROWN «Vorig jaar stonden we samen met hen op Siren’s Call, een klein maar fijn festival dat in juni plaatsheeft tegen de achtergrond van een abdij in Luxemburg. Net voor zij aan hun set zouden beginnen, barstte een heuse zondvloed los. Geen kans dat hun concert doorgaat, dachten we. Maar daar wilden die jongens niet van weten. Het donderde en bliksemde voortdurend, Pelle Almqvist liep een reële kans om geëlektrocuteerd te worden, en door de striemende regen kon je maar de helft horen – maar het was een bijna religieuze ervaring.

»Achteraf kwamen ze druipnat de backstage binnen, en kregen ze een staande ovatie van alle andere bands. Pelle is de ultieme frontman: je moet ’m minstens één keer meegemaakt hebben.»

HUMO Nog een laatste tip, Joe?

LANGRIDGE-BROWN «Arctic Monkeys. Om de één of andere reden lukt het me maar niet om hen te zien. Als we ergens een affiche delen, blijken ze altijd net op een andere dag te spelen.»

HUMO Sorry, ook hen hebben we net gehad in Werchter. Kijk, sta je in augustus tóch nog op het verkeerde festival.

LANGRIDGE-BROWN «Geen commentaar.»

