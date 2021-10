‘Tegenwoordig is Snoop meer een kosmopolitische nouveau riche dan een gangsta van de West Coast’

Snoop Dogg wordt vandag 50. Serge Simonart probeerde in 2013 te achterhalen hoeveel Dobermann zit er nog in Snoop Dogg zat. Lees hier het artikel:

Snoop Dogg rust ondanks z’n recente 20-jarige jubileum – zijn debuut ‘Doggystyle’ kwam uit op 23 november 1993 – niet op z’n lauweren. Na ‘Reincarnated’ is er nu ’s mans tweede plaat van het jaar: op ‘7 Days of Funk’ belijdt de godfather of rap zijn liefde voor de funk, onder de naam Snoopzilla. Naar eigen zeggen omdat hij het zijn plicht vindt om te laten horen waar de hiphop de mosterd heeft gehaald. Zou het Snoop, die al een hele poos in alle betekenissen van het woord dope (cool, stoned én idioot) bezig was, eindelijk weer een beetje ernst zijn?

Calvin Cordozar Broadus Jr. ofte Snoop Dogg is net een cartoonesk personage uit ‘Grand Theft Auto’: het is verbijsterend waarmee hij zoal wegkwam en wegkomt.

Het verheerlijken van geweld? Check! De agressieve rhymes en shots van wapens en vechtpartijen in zijn clips kent u, in de video bij ‘Welcome to the Hood’ eet Snoop zelfs de oogballen van een rivaal op. Hij speelt het ook sluw: geen opzichtig ‘Cop Killer’, dus, maar wel een veel subtieler ‘1-8- 7’. Die track werd niet gecensureerd omdat niemand buiten het ghetto toen begreep dat die cijfers slang zijn voor ‘moord’.

Vrouwonvriendelijke teksten? Check! Zie tekstflarden als ‘The bitches ain’t shit to me’ (vrij vertaald: ‘voor mij zijn vrouwen nog minder waard dan stront’), ‘It was a trip to see that bitch when I blew up her stomach’ of ‘You gotta put that bitch in her place, even if it’s slapping her in the face’. En check ook hoe in de clip bij ‘Nuthin’ But a G Thang’ de mannen gangbanggewijs met flessen en spraycans ‘ejaculeren’ op de weerloze vrouw. Wat de vrouwen in z’n andere clips mogen doen? Cognac inschenken. Met hun booty shaken. Pijpen (het liefst op hun knieën). Dienen en bedienen. Het verheerlijken van drugs en het minimaliseren van de gevaren ervan? Check!

Het dragen van ridicule kleren, te weten: potsierlijke vlechten, sullige oversized hemden, broeken als tenten, kitscherige hoofddeksels, verwijfde zijden pyjama’s en bijbehorende fluwelen bompasloffen, en banale baggy trainingspakken van merken als Adidas? Check!

Racisme? Check! De sullige hondenvangers waren de énige blanken in zijn eerste videoclip. En in ‘The Robbery’ werden een lieve, oude zwárte opa en dochter overvallen door vier blánke would-be Reservoir Dogs – het omgekeerde van wat Hollywood ons decennialang serveerde.

Blufpoker? Check. Of wat is het anders als een ster pornofilms producet (Snoop Dogg’s Doggystyle’) en er in meespeelt, zonder evenwel zélf z’n lul te laten zien? En wat is het anders als een vent met een rare kop, op wie geen enkele vrouw viel toen hij nog onbekend en berooid was, zich in elk van zijn videoclips door een batterij ingehuurde halve en hele hoeren laat verafgoden?

Snoop Dogg Beeld DOCUMENTATION

HOMIE MOZES

Hoe hip klinkt pimp? Hoe vals klinkt pooier? Ik blijf het pervers vinden dat een ordinaire hustler die meermaals apestoned in de gevangenis belandde voor egoïstisch, arrogant en gewelddadig gedrag (want hoe moet je dealen, overvallen, diefstallen en poging tot moord ánders noemen?) uitgroeit tot een fenomeen, een held, een rolmodel. Voor elke beroemde Snoop zijn er – letterlijk – vijftig onbekende voormalige homies buiten het bereik van de camera’s aan een overdosis drugs of lood bezweken. En dat geldt natuurlijk ook voor wijlen Tupac Shakur – een goeie maat van Snoop. Paid tha cost to be da Bo$$, zoals Snoop het zelf stelde op zijn gelijknamige plaat uit 2002? Vooralsnog níét, ook al ontsnapte hij tot drie keer toe aan een aanslag.

Tegenwoordig is het sowieso meer middelmaat dan malice in Wonderland (zie de plaat uit 2009) – de dobermann is een poedel geworden. Veel fans van het eerste uur vonden Snoop Lion, het Jamaicaanse alter ego van Snoop Dogg, een sell out, maar dat vinden puristen en snobs in dat milieu gauw: een rapper die niet na vijf minuten aan flarden wordt geschoten is in de ogen van zijn homies al snel een verrader. Still reprasenting for da ganstas all across da world? Still got love for da streets? Bof.

Snoop is de naam die Justin Bieber en de prinsjes William en Harry droppen om cool te lijken. Een échte doggumentary over Snoop zou veel scènes bevatten waarin hij z’n geld telt of ho’s keurt. Tegenwoordig is Snoop meer een kosmopolitische nouveau riche dan een gangsta van de West Coast. Zoals wel meer rappers roept hij iets te vaak ‘Keep it real’ terwijl hij platte kak afscheidend langs de kassa passeert. ‘Drop it like it’s hot’? Nee, veeleer drop it like it’s lauw: som-mige recente grooves en rhymes waren bandwerk.

Met alle idiote fouten van dien: zoals Snoop die met veel aplomb rapt: ‘Gonna walk on the water like Moses did!’ Euh, nee, Snoop, het was Jézus die op water liep – Mozes was de homie die de Rode Zee spleet. ‘Tell it like it is, not like it was,’ rapte Snoop. ‘Snoop ain’t what HE was!’ repliceerden fans van het eerste uur. Walk it like you talk it? Dat doet Snoop al lang niet meer.

Indertijd werd hij vrijgesproken van moord, ook al schoten hij en z’n lijfwacht een andere homie aan flarden – twee tegen één, ja. Eén groepsfoto van Snoops gang uit die tijd geeft een goed beeld van de sfeer: van de achtentwintig homies op die foto zijn er nu veertien dood, zitten er tien in de gevangenis en zijn er drie verminkt.

Maar nu klinkt ‘Lay Low’, de waarschuwing aan z’n rivalen, hol. Het gestileerde gevecht in de clip voor ‘Vato’, waarbij Snoop eigenhandig vier aanvallers uitschakelt zonder ook maar één kreukje te maken in zijn safari-hemd, presteert het om tegelijk gewelddadig en potsierlijk te zijn. Hij poseert met platcommerciële figuren als David Beckham en duetteert met lichtgewichten als Katy Perry en (grappig, maar helaas geen grap) Ian Thomas.

Hij draaft op in kitscherige quizzen, goochelprogramma’s en talkshows en kookte zelfs met Martha Stewart, een showbizztrut in vergelijking met wie zelfs Piet Huysentruyt een coole homie lijkt. Hij koketteert ermee dat prins Harry hem vroeg om ‘Wet’ (waarin Snoop in Las Vegas zo-genaamd telefoon krijgt van de Queen en de prinsjes uitnodigt naar de gokstad) live te rappen op het vrijgezellenfeest van prins William, in plaats van, zoals échte vrijbuiters, te schijten op het koningshuis.

Zijn stunts werden voorspelbaar (Snoop gaf een persconferentie in, waar anders, een stripclub), zijn etaleren van blingbling vadsig. Na al die jaren is doggystyle de missionarishouding van de rap geworden. Respect? Moet je verdienen. Misschien hebben dertig joints per dag toch hun sporen nagelaten? Of heeft hij eindelijk ingezien hoe ridicuul en contraproductief het is dat Crips en Bloods elkaar al decennialang afslachten om de controle te verwerven over één straathoek, terwijl in Texas en elders de Ku Klux Klan en andere racisten vol leedvermaak smalen om die domme zwartjes die elkáár het leven onmogelijk maken?

Martha Stewart, Snoop Dogg en Justin Bieber Beeld WireImage

$$$NOOP DOLLAR

En dan is er nog Snoop de zakenman, die Snoop Doggs – hotdogs van 30 cm – produceert, en surfboards, games, snoep en hondenvoeding verkoopt. Hij heeft z’n eigen televisiestation (compleet met halfnaakte weervrouwen, of wat had u gedacht?) en sprak zelfs een gps-stem in. Onder de naam Snoopermarket wil hij nu ook een winkelketen openen. What’s my mothafuckin’ name? Welk alter ego zal homie Calvin Cordozar Broadus Jr. na Snoop Dogg, Tha Dogg-father, Snoop Lion en Snoopzilla volgende keer verzinnen? Snoop Vagina? Snoop Dogshit? Snooperman? Snoopizzle Doggizzle? Of $$$noop Dollar?

Maar dé hamvraag is natuurlijk: biedt Snoop ons anno 2013 nog sick beats, wack lines en killer grooves? Eerlijk gezegd: hell, yeah! Want ‘7 Days of Funk’, z’n nieuwe project met producer Dam Funk, is écht funky – à la Bootsy Collins en Rick James. G-Funk in plaats van P-Funk!

(Verschenen in Humo in 2013)