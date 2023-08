Telefoons, seksspeeltjes en een zakje as: waarom popsterren zo veel naar hun hoofd krijgen geslingerd

Meerdere popsterren kregen de laatste maanden bij concerten mobiele telefoons en andere objecten naar, of zelfs tegen, hun hoofd gesmeten. Tot verwondingen aan toe. Waar komt deze trend vandaan?

Een weldenkend mens zou, na wat er in juni met popster Bebe Rexha gebeurde, verwachten dat niemand nog een telefoon naar een optredende artiest zou gooien. Rexha, onder meer bekend van de recente nummer 1-hit ‘I’m Good (Blue)’ met David Guetta, moest gehecht worden nadat ze vanuit het publiek een smartphone tegen haar hoofd had gekregen. Ze hield er ook een blauw oog aan over. Het optreden maakte ze niet af; de zangeres vertrok bloedend naar het ziekenhuis.

Maar nee, in de loop van de zomer werden meer artiesten slachtoffer van gooigrage concertbezoekers. Rapper Drake bijvoorbeeld kreeg een telefoon tegen zijn arm. Lil Nas X keek vreemd op toen een fan een seksspeeltje op het podium wierp. En P!nk keek nog vreemder: bij haar landde een zakje as op de bühne; de resten van iemands overleden moeder. “Ik weet niet wat ik hiermee aan moet”, sprak de zangeres vertwijfeld.

Ook popster Billie Eilish herkent de trend. ‘Ik word al zes jaar lang op het podium met dingen bekogeld’, zei ze in een interview, waarin ze ook stelde dat fans met het gooien ‘goede bedoelingen’ hebben. ‘Ze proberen je gewoon iets te geven. Maar je zit in een kwetsbare positie.’ Adele was stelliger: ‘Ik vermoord je als je iets naar me gooit’, bezwoer zij tijdens een concert.

Copycat-gedrag

Het fenomeen gaat nog wel verder terug dan zes jaar: The Beatles, Tom Jones en Elvis Presley werden ruim een halve eeuw geleden al bedolven onder ondergoed van hun vrouwelijke publiek. Maar de laatste maanden zien we een golf aan incidenten, die bovendien binnen de kortste keren rondgaan op sociale media.

Precies dat laatste zorgt ervoor dat die incidenten elkaar zo rap opvolgen. Dat zegt mediawetenschapper Mark Deuze, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar de impact en invloed van nieuwe media op het alledaagse leven. Deuze noemt het werpwerk ‘copycat-gedrag op basis van socialemedia-algoritmes’. Eigenlijk hetzelfde als de bierdouche tijdens concerten dus, die de afgelopen jaren hoogtij vierde. Ook het bier gooien – en bijbehorende reactie van de artiest – werd volop vastgelegd en gedeeld. Dat leidde tot een vergelijkbare reeks voorvallen.

Wees gerust: bezoekers die hun telefoon gooien, mikken over het algemeen op het podium, niet op het gezicht van de muzikanten. De 27-jarige man die Bebe Rexha verwondde met zijn smartphone schreef zijn actie toe aan een TikTok-trend ‘waarbij je je telefoon op het podium gooit en de beroemdheid een selfie maakt’. ‘Apps als TikTok proberen in de hand te werken dat gebruikers voortborduren op de content van anderen. Want dat leidt tot herkenbaarheid. Daardoor blijf je klikken en scrollen’, legt Deuze uit.

Bebe Rexha toont de verwondingen aan haar gezicht doordat een fan z'n telefoon naar het podium smeet. Beeld X

Hij plaatst direct een kanttekening: het gedrag van concertbezoekers wordt niet door sociale media veroorzaakt. Enkel aangejaagd. ‘Mensen doen alleen dingen die ze zonder sociale media ook zouden doen. Alleen blijft hun gedrag dan onzichtbaar voor de meeste anderen, of is het minder extreem of uitgelaten.’ We hebben immers ook van nature een neiging om elkaar na te doen om erbij te horen. ‘Daar komt nu de algoritmische neiging bovenop om filmpjes op elkaar te laten lijken. Dat stuwt elkaar omhoog.’

Ook artiesten hebben behoefte aan interactiviteit

Wat de werptrend verder aanjaagt, is dat artiesten regelmatig tegemoetkomen aan de wensen van de telefooneigenaar. Zo maken sommigen filmpjes met smartphones van fans, zoals Olivia Rodrigo vaker bij concerten doet. Soms bellen of FaceTimen popsterren vanaf het podium met geliefden van concertgangers. Harry Styles belde bijvoorbeeld een keer – op eigen initiatief – de moeder van een bezoeker die diens telefoon voor zijn voeten wierp.

De populariteit van de app BeReal zal ongetwijfeld meespelen. Daarmee tonen gebruikers met hun voor- en achtercamera wat zij op dat moment doen. Die foto’s kunnen met wat mazzel genomen worden door een welwillende artiest die een ontgrendelde telefoon van een fan krijgt toegeworpen. Ook dat gebeurt. De Schotse popster Lewis Capaldi deed het bijvoorbeeld tijdens zijn optredens op het Sziget Festival in Boedapest en in de intieme concertsetting The Qube van radiostation Qmusic vorig jaar.

Artiesten moedigen het gedrag daarmee zelf aan, denkt Deuze. Logisch, zegt hij, want popsterren moeten tegenwoordig aan relatiewerk doen met hun fans. ‘Door de komst van sociale media moeten ze de banden met luisteraars constant warm houden. Foto’s posten, op comments reageren. Ook tijdens concerten spelen ze vaak in op die behoefte aan interactiviteit.’ En die ludieke filmpjes en foto’s worden daarna massaal gedeeld door fans. Gratis publiciteit dus.

Volgens Deuze is het aannemelijk dat BeReal een rol speelt, maar hij wijst erop dat TikTok momenteel het leidende medium voor jongeren is. Waar het vooral om gaat, is dat gebruikers het ‘hier en nu’ willen vastleggen. ‘Daardoor zijn ze minder in staat de gevolgen van hun acties te overzien. Dat ze hun telefoon misschien kwijtraken of dat-ie stukgaat. Laat staan dat je doorhebt dat je een concert verstoort voor een artiest of andere bezoekers.’

Door sociale media is de band tussen fan en artiest bovendien veranderd, zegt Deuze. Ook dat wakkert een trend als deze aan. ‘Vroeger kwam je niet dichterbij dan een poster aan je muur. Je kon een artiest een brief schrijven, maar dat contact was eenzijdig. Nu zijn popsterren benaderbaar. Je kunt ze een bericht sturen via Instagram en taggen in foto’s.’

Het gevolg: vroeger hadden alleen de fanatiekste fans het idee dat ze een persoonlijke relatie met een artiest hebben. Nu geldt dat voor duizenden van hen. Dat kan leiden tot intieme podiumgeschenken als het zakje as van de P!nk-fan. ‘En dan moet je als artiest ook nog eens leuk reageren’, zegt Deuze. ‘Want als je onaardig overkomt, wordt dat óók vastgelegd.’

Toch gebeurt dat wel. Chris Brown was zó klaar met een fan die hij op het podium had uitgenodigd en die vervolgens alleen met haar telefoon bezig was, dat hij die van haar afpakte en het publiek in slingerde. En toen iemand afgelopen oktober een wegwerpcameraatje naar zanger Steve Lacy wierp, smeet hij het op de bühne aan diggelen.

Een telefoon is een extensie van je persoonlijkheid

Al kan het voor artiesten dus zeer vervelend zijn, Deuze begrijpt waar het gedrag van de – veelal jonge – bezoekers vandaan komt. Via hun telefoon ontdekken jonge mensen anno 2023 ‘wie ze zijn en waar ze blij van worden’. ‘Een smartphone is een extensie van onze persoonlijkheid. Zeker voor tieners is het vaak het enige waar ze helemaal zelf controle over hebben. De rest wordt meestal nog door hun ouders bepaald.’ Het verklaart volgens hem ook waarom zo veel jonge bezoekers nagenoeg hele concerten vastleggen.

Er zijn critici die denken dat de coronapandemie met het gooigedrag te maken heeft; dat een grote groep jongeren nooit concertetiquette heeft geleerd. Deuze gelooft daar niet in. ‘Dit gedrag bestond voor de pandemie ook al.’ En het aan banden leggen met regels en strenge straffen, zoals online de laatste maanden soms geopperd wordt? Al zou je het willen, dan zou het niet lukken, lacht Deuze. ‘Wanneer deze generatie concertbezoekers rond de dertig is, houdt die er vanzelf mee op. Maar bij optredens met veel jonge fans zal dit een blijvend fenomeen zijn.’

