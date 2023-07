The 1975 van festivalpodium verbannen nadat frontman Matty Healy bassist kust op podium

Matty Healy en controverse: ze trekken elkaar aan als muggen en uw doodvermoeide lijf op een bloedhete zomernacht. Ditmaal belandde The 1975-frontman echter niet in een stormpje omdat hij zich racistisch of misogyn had uitgelaten, nee, hij nam het op vóór LGBTQIA+-rechten. En dat moet je op een podium in Maleisië, waar homoseksualiteit een misdrijf is, nu net niet doen.

‘Ik heb een fout gemaakt. Toen we shows boekten, had ik er geen idee van’, zei The 1975-frontman Matty Healy zo’n halfuurtje ver in hun show als headliner op het Good Vibes-festival in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. ‘Ik snap niet waarom je The 1975 zou uitnodigen in een land dat ons vertelt met wie we seks mogen hebben. Het spijt me als dit je beledigt en je religieus bent... maar je regering is een stelletje verdomde idioten.’

Een ‘f*cking furieuze’ Healy, die in 2019 al eens iets soortgelijks deed in het even homo-onvriendelijke Dubai, ging verder: ‘We hebben dit optreden gisteren nog besproken. We zeiden: ‘Weet je wat? We kunnen die jongeren niet in de steek laten. Zij vertegenwoordigen de regering niet ... Maar als je me hier wilt uitnodigen voor een show, kun je de pot op. Ik neem je geld aan, je kunt me verbannen, maar ik heb dit eerder gedaan en het voelt niet goed.’

De band zette vervolgens ‘I like America & America likes me’ in, waarop Healy innig speeksel uitwisselde met bassist Ross MacDonald. Het betekende meteen het einde van de show. ‘Blijkbaar worden we verbannen uit Kuala Lumpur, tot later’, aldus de frontman tegen het publiek voor ze na een set van een halfuur in de coulissen verdwenen.

De Maleisische overheid bleek zo van het incident aangedaan dat ze de organisatie bevolen het hele festival, dat nog tot zondag zou duren, af te gelasten. ‘Er worden geen toegevingen gedaan aan partijen die de Maleisische wetten uitdagen, minachten en schenden’, schreef minister van Communicatie Fahmi Fadzil op Twitter over het incident. De Maleisische overheid heeft The 1975 na het voorval ook op een zwarte lijst gezet.