‘The Atlas Underground Fire’ van Tom Morello heeft 100% testosteron en 0% begeestering

Tom Morello is het militante snarenwonder van Rage Against the Machine. Hij speelde in niet één maar twee supergroepen: Audioslave en Prophets of Rage. Cross-overmuziek, die in rap tempo steeds lelijker oud wordt. Solo is hij soms te pruimen, zeker als hij de folky kant opgaat. Zijn nieuwe plaat is helaas van de supergroepcategorie. De gastenlijst is best indrukwekkend, tenminste als je van smakeloze galmrock houdt: Bring Me the Horizon, de zanger van Refused, maar ook Damian Marley, Bruce Springsteen en Eddie Vedder. Met die laatste twee pakt hij ‘Highway to Hell’ aan, maar iets toevoegen doet het niet. De eigen songs zijn al even onbeduidend. Het is muziek zoals die van Velvet Revolver of 30 Seconds to Mars: bedoeld om indruk te maken, maar het voelt gefabriceerd, gelikt en simpelweg nep aan. 100 procent testosteron, 0 procent begeestering.

