The Faim op Werchter: leuke band, meer hebben we er niet over te zeggen

The Faim zijn pop-rockers uit het Australische Perth, de stad van Tame Impala, The Triffids, The Scientists en The Stems. Toen de in Perth getogen Bon Scott (van AC/DC) en David McComb (van The Triffids) nog leefden, werd Perth bestempeld als ‘the most remote city’: de dichtstbijzijnde grote stad, Adelaide, ligt op 2.700 kilometer afstand. Het stond toen ook bekend als saai. En in de zomer was het er, zoals David McComb ooit zong, ‘Too hot to move/too hot to think’. Tegenwoordig heeft de stad blijkbaar meer voor- dan nadelen: Perth wordt tot de meest leefbare steden ter wereld gerekend. 21ste zelfs in 2019. Proficiat, Perth!

Maar waarom we dat hier vertellen? Omdat we over het concert van het groepje The Faim op het podium van The Slope niet zo heel veel te melden hebben, maar tegelijk ook helemaal niets slechts. The Faim bracht afwisselend de traditioneelst mogelijke rock, pop, synthpop en nu-metal. En tot twee keer toe klonken ze krék als Kings of Leon. Elke nieuwe song was beter dan de vorige. Zanger Josh Raven is iemand die ervoor gaat en de eerste rijen tot een pogo dwong met zijn vege lijf in het midden. En ‘The Hills’ (‘I’m goin’ out to the hills/Out to where my heart is’) en ‘Summer Is a Curse’ zijn schijven die blijven hangen. De zinnen ‘A broke city with a broken heart/Summer is a curse and we fall apart’ deden me denken aan ‘Hell of a Summer’ van The Triffids.

Leuk bandje!

