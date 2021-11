The Haunted Youth in ‘De Toots Sessies’ ‘Holy shit, people like my shit!’

Met de onverhoopte terugkeer van Het Vermaledijde Virus (yep, zo’n ‘Suske & Wiske’-titel verzint zichzelf) komen goddank ook ‘De Toots Sessies’ weer boven water, het dagelijkse kwartiertje livecultuur op Eén. Vandaag, de heilige dag dat Humo verschijnt, is het de beurt aan een vijfkoppige eenmansband om zich te onderscheiden: The Haunted Youth, het ‘antipop’-project van Man met een Plan Joachim Liebens.

LIEBENS «Dat we gevraagd werden voor ‘De Toots Sessies’, vond ik een hele eer. Ik blijf het geweldig straf vinden wat mijn muziek zoal teweegbrengt – zo van: holy shit, people like my shit! Al was ikzelf ook supertevreden over de opnames. Vooral dan over ‘Shadows’, een nieuw nummer dat we samen met Azra (artiestennaam van Emily Vernaillen, red.) gespeeld hebben, iemand met wie ik nog op de PXL-hogeschool heb gezeten en naar wie ik altijd heb opgekeken. Toen ik het schreef, hoorde ik al een stem zoals de hare op de achtergrond. Magisch dat die gedachte nu werkelijkheid is geworden, en dat het ook nog eens wérkte. (Mijmerend) Man, ik rol van de ene excitement in de andere.»

HUMO Vertel?

LIEBENS «Onze clubtournee komt eraan – nice! – en gisteren heb ik een nieuwe gitaar gekocht die geweldig goed blijkt te klinken. En, het beste van alles: gisteren heb ik onze nieuwe single afgewerkt, ‘Gone’, een nummer dat al bestond voordat The Haunted Youth een naam had. Ik ben mega-hyped dat ik het nu eindelijk kan loslaten. Enfin, niet nú-nu, maar op 9 december.»

HUMO En daarna een volledige plaat?

LIEBENS «Dat valt nog te bezien. We hebben genoeg demo’s om twee albums te maken, maar ik wil niks uitbrengen waar ik niet volledig achter sta. En er is nog werk aan.»

HUMO Qua productie?

LIEBENS «Onder meer, ja. Je weet: ik doe zelf de productie. En sinds kort heb ik een nieuwe studio, of toch sort of: samen met mijn liefje heb ik een huis in Sint-Lambrechts-Herk, op tien minuten fietsen van Hasselt, waar ik twee ruimtes volledig voor mijn muziek heb voorbehouden. Boven is de control room, beneden de jamkamer waar de drums en alle andere instrumenten staan. Een grote, dikke kabel verbindt de twee met elkaar.»

HUMO Fijn voor de buren.

LIEBENS «Da’s juist het chique: het is een vrijstaand huis. Aan een drukke baan dan nog, dus een beetje lawijt meer of minder valt niet op. Ik hoop dat het dé uitvalsbasis gaat worden voor al mijn muzikale avonturen.»

HUMO Gekocht of gehuurd?

LIEBENS «Gehuurd! I’m not a rock star yet, hè?» (nj)

De Toots Sessies met The Haunted Youth

Canvas, dinsdag 23 november, 19.40

