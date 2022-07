The Haunted Youth overtuigde op Rock Werchter de bloemetjesjurken én de opbollende Metallica-T-shirts

The Regrettes zegden af voor Rock Werchter, maar spijt had had niemand daar nog van na veertig minuten The Haunted Youth.

Joachim Liebens, want zo kennen ze The Haunted Youth in de suburbs van Hoeselt, ziet er met zijn werkmanspet en geblondeerde haarplukken voor de ogen eerlijk gezegd niet uit als een man met een plan, laat staan een plan dat in 24 uur tot volle wasdom komt. Maar kijk, de man stond amper vijf minuten op The Slope en zijn hele wereld stond er, van donderwolken tot dampende bodem.

Vorig jaar zagen we deze man op een paar anderhalvemeterfestivals en vonden we hem iets te vaak op dezelfde plak melancholie kauwen. Tempo, sfeertje, groove: het leek een formule. Maar in deze set zat méér: meer reliëf, meer vrolijkheid, meer tristesse. Dat vonden ze rondom ons ook: plots stond het melomane deel van de mensheid zich rijen dik aan The Slope te vergapen. T-shirts van Metallica die opbolden, luchtige zomerjurkjes, grijzende coupes en zonnebrillen: allemaal aanwezig, allemaal voor de bijl.

‘Gone’ eindigde in stoner, ‘Shadow' zette met lichte tred de estafette verder en daarvoor deed ‘Teen Rebel’ wat een hit moet doen. Naast Liebens, die zijn riffjes meer dan eens uit dezelfde poel van reverb plukte, is toetsenist Hanne Smets de muzikale motor van deze gerodeerde band. New wave, indiepop of echo’s van industrial, de hele geschiedenis van de synthesizer leek aan haar vingertoppen te liggen.

Op het einde kwam een fijne dienstmededeling: op 15 november prijst The Haunted Youth zijn debuutplaat aan in de AB. Sta ons toe daar veel van te verwachten.

