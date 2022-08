The Murder Capital is slim én geslepen, maar opwindend klonken ze niet op Pukkelpop

Er is iets aan de hand met de lads uit het buitenland. Zeker wanneer ze uit Ierland blijken te komen. Deze patatten, penarie en pyromanie vretende parasieten lijken tegelijk ook een vrijbrief te tekenenen op chaos en chimaera.

The Murder Capital zingen over zaken die ertoe doen, zoals geestelijke gezondheid en gentrificatie. Ze staan gedesillusioneerd in het leven, maar beslissen tegelijk om netjes gekleed en gecoiffeerd voor de dag te komen. Elke afgang moet een nieuwe ingang zijn. In nette overhemden en gesteven broeken tonen deze raffelaars zich meestal blank en serieus, zeer serieus, en treden ze aan met een intensiteit die doet vermoeden dat ze het oeuvre van Anton Corbijn een paar keer te vaak hebben gezien. Slim én geslepen, een prachtige combinatie.

Helaas: de algemene consensus bleek dat The Murder Capital de deur net iets te snel verbrandt wanneer ze die achter hun rug sluiten. Voor hun razende, postpunkachtige alternatieve muziek was een trouwe spionkop gereserveerd. Maar écht opwindend klonken ze niet.

Op dit ogenblik leggen Fontaines D.C., Black Midi en andere intense jongeren de lat zo hoog dat die Icarus-gewijs niet te overtreffen is.

