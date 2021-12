The National komt naar Zeebrugge op gloednieuw festival ‘Live is Live’

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022 is het strand van Zeebrugge een unieke setting voor een concertreeks ‘Live is Live’. Eerste grote naam is The National, die op vrijdag 17 juni hun enige zomershow van 2022 spelen in de Benelux. Concertorganisator FKP Scorpio België wil de lat net iets hoger leggen maar ook terugkeren naar de basis. Van in de late middag tot middernacht kan u genieten van live muziek. Geen korte festivalsets, maar volledige concerten. Geen blokkenschema en gehaast van het ene podium naar het andere om toch maar niets te missen. Less is more. Op vrijdag 17 juni kan u The National dus aan het werk zien, er volgen nog vier namen van topartiesten.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 69 euro en zijn te koop vanaf zaterdag 11 december om 10:00 via www.liveislive.be. Hoewel Live is Live een concertreeks is, zullen er enkel dagtickets verkocht worden. Overnachten kan bij één van de vele campings in de buurt of een hotel in Brugge, en geniet dubbel van stad en concert.