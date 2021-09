The Rolling Stones eren Charlie Watts tijdens eerste tournee na overlijden drummer (video)

De ‘No Filter Tour 2021’ van The Rolling Stones is van start gegaan in St. Louis (VS). Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood stapten samen naar de voorkant van het podium, klemden hun handen in elkaar en spraken over het intense verdriet dat het verlies van Charlie Watts veroorzaakt.

‘Ik wil alleen maar zeggen dat het best emotioneel is om die beelden van Charlie op het scherm te zien’, zei Jagger, verwijzend naar een videomontage van de overleden drummer die de avond had afgetrapt. ‘Dit is onze eerste tour die we ooit zonder hem hebben gedaan.’

‘De reactie van jullie, alles wat jullie hebben gezegd en we van jullie hebben gehoord, is echt ontroerend,’ vervolgde hij. ‘En ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie waardering. We missen Charlie allemaal enorm, op het podium en naast het podium, en we zouden deze tour graag aan Charlie opdragen. Op jou, Charlie!’

Bekijk het fragment: