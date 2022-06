Hier volgt een verslag van een optreden waar we vooraf weinig zin in hadden, omdat we de tragedie zagen aankomen. Dan brengt Thom Yorke een juweel van een plaat uit waar je zelfs met een goeie koptelefoon na tien luisterbeurten nog basjes, blazertjes en strijkertjes in ontdekt, dan wordt neergepoot op de eindeloos grote, diepe en brede main stage van TW Classic. Op papier is dat een kasplantje in de woestijn, een prematuurtje in een dodebabymop. Maar in de praktijk is hij dat hoegenaamd niet.

Eerst de feiten op een rij: Yorke laat Radiohead deze zomer op stal en struint langs de grote podia met The Smile. In dat trio zitten naast Yorke ook zijn zielsverwant Jonny Greenwood en Tom Skinner, de drummer van Sons of Kemet en dus iemand die tot aan het topje van zijn trommelstokken in de Londense jazzscene zit. Met hem erbij is The Smile een soort bastaardzoon van Radiohead geworden, maar dan eentje die wat positiever in het leven staat dan zijn vader.

Was opener ‘The Same’ nog een slow met synthesizers die zo op ‘In Rainbows’ had gekund, dan had ‘Thin Thing’ meer pit in zich. Plots zagen we Thom Yorke ook lachen. Lachen! Een gelukkige Thom Yorke, het is alsof je plots James Cooke ‘Terzake’ ziet presenteren. De hoofdkaas van de indierock schokschouderde zichtbaar gelukkig op het ritme van zijn eigen baslijnen en kronkelde rond zijn microfoon met de allure van de frontman die hij al dertig jaar halsstarrig weigert te zijn bij Radiohead. Zeiden we al dat Thom Yorke plots kan lachen?

Beeld Koen Keppens

The Smile doet meer aan nummers dan aan ritmes. Hun nummers zijn een kwestie van houden weggeven: ofwel vind je ze kabbelen, ofwel ga je mee op reis naar planeet Schoonheid. Héérlijk uitgangspunt als je een Botanique of een kunstenfestival wil inpakken, maar niet zonder risico als je TW Classic hoopt te beroeren rond etenstijd. We zagen veel mensen toch verbaasd kijken naar dit balorkest met in hun ogen het idee dat ze dit goed móesten vinden, want het was toch Thom Yorke. Van onze kant verstaan we best dat de niet-verstaander hiernaar kijkt als een koe naar een pas geverfde staldeur.

‘Skrting On The Surface’ was voor Yorke het moment om met zijn armen te molenwieken en het publiek tot enige vertoning van gevoelens aan te zetten. Bericht aan onze eindredacteur: voorgaande zin was niet gelogen, Thom Yorke doet anno 2022 aan publieksinteractie. Hij is zichtbaar trots op zijn nieuwe liefdeskind en dat mag hij ook zijn. De drie leden van The Smile zijn met weinig, maar doen veel. Niet alles wat op plaat staat, hoeft op het podium over te komen. Dan doen ze het liever simpeler, maar beter. In de studio een geniale legpuzzel, live een vinnig powertrio: zo’n geslaagde verbouwing hebben we in geen enkele aflevering van ‘Huis gemaakt’ gezien.

Beeld Koen Keppens

We kregen in een uurtje tijd brutale gitaren (‘You Will Never Work In Television Again’), elektronica voor liefhebbers en iets dat aan Khruangbin deed denken (‘The Smoke’). Wie met open oren naar hier was gekomen, kreeg zijn buis van Eustachius in optimale staat terug, gevuld met vakmanschap en spelplezier. Toch voelde hier iets niet juist. The Smile is een van de bands van het moment, maar misschien niet de groep voor dit moment, laat staan voor dit podium. Daarvoor mikt dit curieuze driespan te veel op het hoofd en te weinig op hart en lendenen. Bidden wij tot de heilige Thomas Yorkus voor een zaalshow volgend voorjaar.

