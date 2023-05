The Smiths-bassist Andy Rourke (59) overleden na lang ziekbed

Andy Rourke, de bassist van de alternatieve rockgroep The Smiths, is op 59-jarige leeftijd overleden. Rourke leed al jaren aan alvleesklierkanker. Dat meldt Smiths-gitarist Johnny Marr op sociale media.

‘Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van Andy Rourke aankondigen na een langdurige ziekte met alvleesklierkanker’, schrijft Marr op sociale media. ‘Andy zal worden herinnerd als een vriendelijke en mooie ziel door degenen die hem kenden en als een buitengewoon begaafde muzikant door muziekfans. Wij vragen om privacy in deze droevige tijd.’

Rourke speelde mee op hits als ‘This Charming Man’ en ‘There Is a Light That Never Goes Out’, beide typische voorbeelden van zijn vaak gedurfde melodieuze stijl. Hij speelde ook mee op solonummers van frontman Morrissey nadat de groep was ontbonden.

Daarnaast speelde Rourke ook in de supergroep Freebass met twee andere beroemde basgitaristen uit Manchester, Peter Hook van New Order en Mani van The Stone Roses.