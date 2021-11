The Sore Losers: ‘Humo heeft niet goed naar ons geluisterd’

Vettig, vuig, zwaar op de maag. Ziedaar de kebab die we hopen te verorberen vóór we naar The Sore Losers gaan kijken, die straks op podia allerhande ‘Ultra Elektric’ aan het publiek willen voorstellen. Plaat nummer vijf, volgens Onze Man goed voor vier sterren – lees: zit normaliter zo snor dat alleen, we zeggen maar wat, een soort besmettingsgolf nog roet in het eten kan gooien.

HUMO Hoe hard knijpen jullie ’m op dat vlak, heren?

CEDRIC MAES «Ik ben wel een beetje bang, ja. Zoals iedereen, denk ik.»

JAN STRAETEMANS «We beginnen deze woensdag met onze tour voor ‘Ultra Elektric’: als we door nieuwe maatregelen wéér concerten moeten verplaatsen, komen we in het vaarwater van de grote internationale artiesten die volgend jaar hun tournee beginnen.»

HUMO Jullie hadden deze zomer ook op Pukkelpop moeten staan.

STRAETEMANS «Inderdaad, dat moest toen de herlancering worden.»

MAES «Gelukkig hebben we sindsdien wel weer kunnen spelen. De kleine zaal van de AB verkochten we in een halfuur uit, en dat enthousiasme zagen we ook in het publiek. ‘Yes, we zijn weer vertrokken,’ dacht ik toen.»

HUMO ‘Ultra Elektric’ wordt enthousiast onthaald bij publiek én recensenten. Zijn jullie daarmee bezig?

STRAETEMANS «Goede recensies zijn altijd vleiend.»

MAES «Ik heb al plaats-gemaakt voor de MIA’s (lacht).»

HUMO Ik vraag het omdat jullie er een beetje mee leken te zitten dat jullie vorige, ‘Gracias Señior’, ‘knuffelbaar’ werd genoemd in Humo.

STRAETEMANS «Ik herkende de plaat die we gemaakt hadden gewoon niet in die recensie.»

MAES «Dat was iemand die de plaat niet beluisterd heeft, denk ik.»

HUMO Zware aantijging.

MAES «Nu ja, je hebt luisteren en lúísteren, hè. Het is niet omdat een harde groep één keer iets zachters uitbrengt, dat ze knuffelbaar zijn. Is ‘Led Zeppelin III’ dan knuffelbaar? De beste platen zijn net de platen die je niet meteen beet hebt.

»Pas op, ook bij positieve besprekingen kan ik het gevoel krijgen: die mens heeft het niet gesnapt. Ach, zolang de fans maar mee zijn.»

HUMO De productie van ‘Ultra Elektric’ deden jullie zelf. Grote stap, zonder producer naar de studio trekken?

STRAETEMANS «Een idee van Cedric. Natuurlijk is het geruststellend om een studio in te stappen met een producer die al Grammy’s gewonnen heeft en met een privévliegtuig uit Nashville komt, maar zelfs dan zijn er momenten waarop je denkt: hmm, dat had ik toch liever zó gedaan. Door alles zelf te doen hebben we geleerd op elkaar te vertrouwen. Zie het als een nieuw hoofdstuk in de relatie die The Sore Losers is (lacht).»

HUMO Cedric, toen we je laatst naar je favoriete plaat van het moment vroegen, antwoordde je: ‘Ultra Elektric’ van The Sore Losers. Slechts deels een grap, vermoed ik.

MAES «Natuurlijk luister ik naar mijn eigen muziek! We hebben er heel hard aan gewerkt en er veel geld in gestoken: dan ga ik toch ook niet de snob uithangen en doen alsof ik niet trots ben?»

HUMO Hoe moet ik me die Ultra Elektric-studio voorstellen?

MAES «Het is een oude omgebouwde fabriek, verborgen in de Limburgse bossen. Heel oldskool. We nemen er alles samen op zoals vroeger, in dezelfde ruimte. Daar wordt wat op neergekeken tegenwoordig, omdat het eindresultaat niet afgelikt klinkt.»

HUMO Cedric, jij werkt buiten je uren bij The Sore Losers al jaren in een gitaarwinkel. Vroeger bestond in muziekwinkels een zwarte lijst van nummers die niet gespeeld mochten worden omdat ze verkopers de strot uitkwamen.

MAES «Ondertussen is dat oudezakkengelul. Als jonge gastjes binnenkomen die ‘Stairway to Heaven’ of ‘Smoke on the Water’ proberen te spelen, spring ik een gat in de lucht. Ik juich dat net toe, want je hoort voortdurend zeggen dat de gitaar op haar retour zou zijn. Toen we eerder dit jaar het juiste label zochten om ‘Ultra Elektric’ uit te brengen, kregen we op onze demo’s soms reacties als: ‘Tja jongens, anno 2021 ligt rockmuziek heel moeilijk.’ Fuck off. Als dat zo lijkt, dan is dat net door zulke labels. De gitaar is nooit weggeweest, en zulke jonge gasten zijn het bewijs. Dus nee, ík zal ze de winkel niet uitgooien.»

'Ultra Elektric' is uit bij Suburban Records. The Sore Losers spelen o.a. op 24/11 in Vooruit en 26/11 in De Kreun.

