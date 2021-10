The Sore Losers nestelen zich op ‘Ultra Elektric’ nog comfortabeler in hun rol van ’s lands jongste ouwe rockers

Laten we elkaar geen Angus noemen: als het op vettige rocksongs aankomt, zijn er in Vlaanderen geen vier neusvreters die ze potenter en aanstekelijker schrijven dan Jan, Cedric, Kevin en Alessio.

Op hun vijfde plaat, de eerste die ze zelf produceten, nestelen De Triestige Verliezers zich nog comfortabeler in hun rol van ’s lands jongste ouwe rockers. ‘Birds of a Feather’ lonkt sterk naar Jane’s Addiction, ‘Magnum Epos’ brengt wat de titel belooft, ‘You Need Some Lovin’’ draagt de erectie gepast prominent in de strakke jeans, en de seventies schieten luid gillend wakker uit hun coma in ‘To the Well’. Een tijger die tegen een bliksemschicht vecht: ’t is een ongebruikelijk beeld voor een platenhoes, maar hier past het perfect.

Beluister ook onze playlist ‘Humo luistert’

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: