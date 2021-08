Delphine Lecompte neemt het nu ook op voor ‘De redders’, lees hier:

Schokkend en vervaarlijk om de bek schuimend nieuws over The Weeknd. De videoclip voor zijn nieuwe single ‘Take My Breath’, die over de plas in cinemazalen werd vertoond, is daar snel weer van de projector gehaald nadat was gebleken dat daarin een stroboscoop nogal vrijpostig aan het flitsen gaat: iets waar epileptici, als het even kan, graag ruim op voorhand van op de hoogte gesteld worden, maar helaas ontbrak de gebruikelijke waarschuwing TTT The Weeknd, na het advies van zijn advocaat om niet langer te pochen over het grote aantal breakdancers in de cinemazaal tijdens de vertoning van zijn clipje: ‘O’

Er is heel wat te doen rond het optreden dat Limp Bizkit onlangs gaf op het Lollapalooza-festival in Chicago. Frontman Fred Durst, in het collectieve geheugen terug te vinden als prototype van de millenniumlullo met driekwartsbroek, een kwaad geval van kinschimmel en de kruin vergroeid aan z’n honkbalpetje, stapte namelijk het podium op verkleed als gepensioneerde, inclusief grijze theemuts, gekleurde zonnebril en het soort snor dat je doorgaans alleen maar in het wild kunt waarnemen op motortreffens TTT Mocht het om een poging gaan om de aandacht te trekken – want waarom zou je er anders uit vrije wil uitzien alsof je op het punt staat om aan de zijde van Walter Zinzen de staat van het huidige politieke landschap te ontleden tegenover Ivan De Vadder? – dan is die wellicht bedoeld om het publiek alvast te masseren in de aanloop naar de aankomende nieuwe plaat van Limp Bizkit, hun eerste in tien jaar. Poging geslaagd in dat geval, want op eBay verscheen kort na het optreden al een onofficieel action figure van de geriatrische Durst die in Chicago op het podium stond – dat Durst zelf natuurlijk prompt probeerde te kopen, maar jammer genoeg misliep. In een vlaag van financiële zinsverbijstering had iemand namelijk een bod van 680 dollar uitgebracht, en dat was zelfs Fred te veel TTT Een figuurtje van jezelf proberen te kopen op eBay is trouwens een perfect voorbeeld van iets wat niemand anders dan Fred Durst zou doen. Stijlbreuk of niet: als het erop aankomt, is hij geen haar veranderd TTT De nieuwste artiest om aan de flosj te trekken van de grote NFT-geldcarrousel: Till Lindemann van Rammstein, die zijn fans naast een paar digitale hebbedingen ook de gelegenheid probeert te verkopen om met hem te tafelen. En dat allemaal voor het zachte prijsje van 100.000 euro TTT Plaats van afspraak: Moskou. Op het menu: geen idee, maar we zouden geen klein beetje teleurgesteld zijn mocht het niet gaan om een kilo rauwe biefstuk en een glas grind om alles door te spoelen TTT Honderd ruggen? Een lachertje voor Rihanna, die zich sinds kort officieel miljardair mag noemen. Zakenblad Forbes berekende dat RiRi grof geschat zo’n 1,7 miljard dollar waard is tegenwoordig. Opvallend: het overgrote deel heeft ze niet bijeen geschraapt als zangeres, maar als eigenaar van cosmeticamerk Fenty Beauty TTT Zie je nu, Marc Coucke: nérgens staat vermeld dat miljardairs per se moeten zingen TTT Terug naar Limp Bizkit, want niet lang na hun spraakmakende concert moesten die alweer de stekker uit hun Amerikaanse tournee trekken wegens de aanhoudende coronaperikelen in muziekland. ‘Het systeem staat gewoon nog niet op punt,’ aldus Fred TTT Rare uitleg, want een systeem dat optredens van Limp Bizkit verhindert, doet volgens ons net exáct wat het moet doen