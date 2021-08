Tienerfrustraties, Italianen en een paaldansende rapper: zo klonk uw zomer (volgens Spotify)

Net nu de zomer alweer zo goed als voorbij is - nog voor ze echt begonnen is - besluit Spotify het er nog eens extra in te wrijven door hun lijstje met meest beluisterde nummers van deze zomer bekend te maken. De toppers? Tienerfrustraties, vier Italianen, een paaldansende rapper en een sample straight from the nineties.

In juni voorspelde Spotify met ‘Summer ‘21’ al een lijst met hits die volgens hen deze zomer flink zouden opwarmen. Dat laatste is helaas niemand gelukt, maar verder hebben de analisten van de streamingdienst vrij accurate voorspellingen gedaan. Al hadden ze duidelijk niet gerekend op het gigantische succes van Måneskin na hun overwinning op het Eurovisiesongfestival.

De absolute nummer één van meest beluisterde nummers in België deze zomer is ‘good 4 u’ van de popsensatie Olivia Rodrigo. Het nummer werd in de maanden juni, juli en augustus meer dan 5,5 miljoen keer gestreamd in België, en zo’n 600 miljoen keer wereldwijd. Rodrigo mag daarnaast nog vijf nummers in de Belgische lijst op haar naam schrijven (weliswaar consequent zonder hoofdletters), met ‘drivers license’ (27), ‘deja vu’ (37), ‘traitor’ (40), ‘favorite crime’ (62), en ‘happier’ (78).

Ook de nieuwbakken rocksterren van Måneskin zijn overduidelijk populair in België, met hun cover van ‘Beggin‘’ en de eigen song ‘I Wanna Be Your Slave’ respectievelijk op nummer 2 en 3. ‘Zitti e Buoni', hun overwinningsnummer, prijkt op nummer 6.

De top 5 wordt verder afgesloten door de meest controversiële rapper van het moment, Lil Nas X, met zijn hit ‘Montero (Call Me By Your Name)’ en ‘Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit’ van Riton, met de welbekende sample van Nightcrawlers’ hitje uit de nineties, ‘Push the Feeling On'.

De volledige top 20 meest beluisterde nummers van de zomer in België

1. ‘good 4 u’ - Olivia Rodrigo

2. ‘Beggin’’ - Måneskin

3. ‘I Wanna Be Your Slave’ - Måneskin

4. ‘Montero (Call Me By Your Name)’ - Lil Nas X

5. ‘Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit’ - Riton

6 ‘Zitti e Buoni’ - Måneskin

7. ‘Stay (with Justin Bieber)’ - The Kid LAROI

8. ‘Bad Habits’ - Ed Sheeran

9. ‘La kiffance’ - Naps

10. ‘Petrouchka (feat. PLK)’ - Soso Maness

11. ‘Kiss Me More (feat. SZA)’ - Doja Cat

12. ‘Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)’ - Justin Bieber

13. ‘Iko Iko (My Bestie)’ - Justin Wellington

14. ‘Rasputin’ - Majestic

15. ‘Cover Me In Sunshine’ - P!nk

16. ‘The Business’ - Tiësto

17. ‘Love Tonight - Edit’ - Shouse

18. ‘Rise’ - Lost Frequencies

19. ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’ - Fred again..

20. ‘Levitating (feat. DaBaby)’ - Dua Lipa