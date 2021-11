Tijdens de No Nukes-concerten hoorden we één van de meest waarachtige frasen die Springsteen al neerpende

Op 21 en 22 september 1979 stonden Bruce Springsteen en zijn E Street Band in Madison Square Garden voor de zogenoemde No Nukes-concerten. 42 jaar later is een compilatie van beide New Yorkse avonden verkrijgbaar op drie schijfjes: twee cd’s en één dvd of blu-ray.

‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’ opent met een verschroeiend ‘Prove It All Night’, en die mantra spookte vermoedelijk ook door Springsteens 29-jarige hoofd: hij was hongerig, hypergetalenteerd en klaar om alles te bewijzen. Na doorbraakplaat ‘Born to Run’ had hij door legale problemen drie jaar stilgelegen toen ‘Darkness on the Edge of Town’ in 1978 verscheen. Op de ‘No Nukes’-concerten promootte hij die plaat, maar hij serveerde ook al voorproefjes van ‘The River’, de dubbelaar die in 1980 zou volgen. De show is amper vijf minuten bezig wanneer hij uitpakt met een verzengende gitaarsolo die doet vrezen dat iemand hem aan de kant van het podium staat te bedreigen. Ook ‘The Promised Land’ begint monumentaal – die mondharmonica! – en bevat met ‘The dogs on mainstreet howl/‘Cause they understand/If I could take one moment into my hands’ één van de meest waarachtige frasen die hij al neerpende.

Voor het geheel na nog een duik in ‘The River’ té terneerdrukkend dreigt te worden, haalt de duivel uit New Jersey uit: ‘Let me hear some party noises!’ De dertien gekozen tracks zijn een mix van donker en dansbaar. ‘Sherry Darling’, één van Springsteens zeldzame oprecht vrolijke nummers.

Moet u ‘No Nukes’ in huis halen als u ‘Live in Barcelona’, ‘Live in Dublin’, ‘Live in Hyde Park’ e tutti quanti al in uw kast hebt staan? Misschien niet. Een handvol covers (‘Stay’, ‘Quarter to Three’) en de ‘Detroit Medley’ zijn aardig, maar niet essentieel. IJkpunten als ‘Thunder Road’ en ‘Jungleland’ staan even pakkend op ‘Hammersmith Odeon London ’75’. Wie meer obscure parels wil, is beter af met ‘Live in NYC’. En wie net als ondergetekende een boon heeft voor het misbegrepen meesterwerk ‘Lucky Town’, komt met ‘MTV Plugged’ aan zijn trekken. Wél ontegensprekelijk positief is de prettige hoeveelheid korrel en vuil die het 16mm-beeldmateriaal bevat. Ook het geluid is piekfijn, met dank aan Bob Clearmountain (bekend van de Stones, Hall & Oates en Soulsister). ‘No Nukes’ is een verzorgde uitgave van een grote meneer in bloedvorm, en voor Boss-neofieten een prima startpunt.

‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’ is uit bij Sony.

