‘Could be dying young / But we’re getting older,’ etaleerde TikTok-sensatie Gayle haar klok - een uit de kluiten gewassen beiaard - van een stem. Voetnoot: Gayle is geboren in 2004 en is daarmee even oud als ‘Funeral’ van Arcade Fire. En u?

De verwachtingen waren laag, om niet te zeggen onbestaande. Een 18-jarig meisje dat met één superhit (u weet wel: het op TikTok alomtegenwoordige ‘ABCDEFU’) de baan op trekt: trek maar eens gewapend met een paperclip ten oorlog. Wat bleek? Ze plooide ’r paperclip open en prikte iedereen recht in de borststreek, het is te zeggen: ze deed dat gewoon steengoed. Een rake, puntige emorockset op leest van een generatie die Avril Lavigne tot rock royalty verhief.

Ze zong over ‘seks en drugs en liefde’, was vrolijk zelfrelativerend (‘ik ben ook maar a girl who looks like she has daddy issues’) en bracht zelfs een cover - het peper en zout van een festivalset - van Joan Jett (‘Bad Reputation’) die onstuimig kraakte en uitmondde in een vocale uithaal die op een bepaald moment alleen honden nog konden horen. Telkens wanneer ze haar noten haalde - als een NBA-basketter die iets van het bovenste schap neemt: easy peasy - schiep ze daar zichtbaar plezier in.

‘ABCDEFU’ werd voor de gelegenheid nog ‘ACDEFUCKYOU’ (‘the angry version’), een tot de nok volgepakte Marquee maakte er een hymne van. Een middelvinger van een song, een collectief kushandje richting podium.

We’re getting older, ja, maar bij Gayle was ik weer even jong.

Mis niet van het festival via onze liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: