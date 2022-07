Dat je Lewis Capaldi een publiek toewenst dat in je gezicht staat te geeuwen, tot daaraan toe. Maar Tin Fingers, het anders zo smakelijke indiebrouwsel van Felix Machtelinckx, verdient véél beter dan dat.

Voor The Slope hadden zich enkele honderden mensen verzameld, waarvan de helft weinig stijlvol gedrapeerd op oma’s vintage picknickkleed. De uithoek van Rock Werchter had iets weg van de Gentse Blaarmeersen in de tijd dat het nog een gezinsvriendelijk recreatiepark was en geen boksschool voor bollebozen.

‘Nog nooit van gehoord’, zei een chirojongen al sloffend richting The Slope, wat de extreme makheid van het publiek samenvatte. Speel als Tin Fingers zijnde maar eens voor een stel ondankbare honden. ‘Red Socks’, ‘Islandhead’ – door het dramatische geluid een nauwelijks hoorbaar duet met Fenne Kuppens van Whispering Songs – en ‘Fomo for Kids’ zijn songs waarop Felix Machtelinckx klinkt als een soort Kurt Vile of Dope Lemon die de verzengende hitte hebben ingeruild voor een retraite in de folterkamer van de duivel, maar op Rock Werchter verdween de catchyness van de Antwerpse band als coke door de neus van Tanja Dexters.

Doodzonde voor Machtelinckx. Intrinsiek behoort hij tot de tien subliemste stemmen van deze Werchtereditie, maar Tin Fingers was het slachtoffer van de omstandigheden. Geef hen een podium op een plek waar de zon niet schijnt en een IPA uit de tapkraan vloeit, en ze leveren met gemak een viersterrenconcert af.

