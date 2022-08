Tips Tips voor Hear Hear: wat mag je niet missen op het indiebroertje van Pukkelpop?

Beenharde Belgen, boze Britten en de occasionele Frank Black: de organisatie van Pukkelpop verzamelde voor de eerste editie van Hear Hear een hoop goed volk om rockfans en indiefreaks uit hun bandshirts te laten barsten van genot. Bijna elke naam op de line-up is een tip, maar deze vijf om diverse redenen nog wat meer.

De heetste opener: Sons (Yeah Yeah, 12.15)

“Warm water kan je niet heruitvinden, glorieuze rock-’n-roll wél”, schreef onze recensent op Rock Werchter over Sons, er vierenhalve ster achter plakkend. Misschien verdient het vettigste viertal van de Belgisch rock wel een beter slot dan het middaguur na twee goed onthaalde platen en een veelvoud aan in puin gespeelde zalen, maar kom: de zon zal al hoog genoeg staan om er een kokend hete moshpit van te maken en zelf zijn de zoons van Iggy Pop blij met alles: “We zitten niet op ’t fucking bureau, we hebben een mand fruit én een fles drank. Dit is een avontuur”. Mentaliteit, heet dat.

De Britse belofte (1): Billy Nomates (Yeah Yeah, 14.05)

Onlangs nog getipt door Marcel Vanthilt als ‘de vrouwelijke Sleaford Mods’. Hij zit er pal op, want het is door dat duo dat Tor Maries, want zo heet Billy echt, muziek ging maken. Intussen is de vrouw van Sleaford Mods-zanger Jason Williamson haar manager, lieten de Mods haar meezingen op single ‘Mork n Mindy’, vroeg Iggy Pop haar om een uur muziek samen te stellen voor zijn kerstshow op BBC Radio 6 en producete Geoff Barrow van Portishead haar ep. In haar teksten neemt ze de hipsters en het Britse klassensysteem op de korrel met de flair van een houthakker die een dikke eik tegen de aarde werkt. Robuust, rauw, écht.

Lees ook ons interview met Billy Nomates: ‘Ik ben een volkomen disfunctioneel mens. Tijdens de lockdown heb ik niks gebreid, niks gebakken’

Beter dan een cornetto: Whispering Sons (Wah Wah, 14.55)

Het kwik plant ook tijdens Hear Hear weer een uitstap met als bestemming de dertig graden. Toch zijn we vrij zeker dat Whispering Sons u kan doen bibberen. Het zijn ijspegels van teksten die Fenne Kuppens haar volgelingen toezingt en ook de rest van de band doet niet aan nestwarmte. Na Werchter en Lokeren krijgt nu Kiewit verkoeling.

De Britse belofte (deel 2): Squid (Yeah Yeah, 18.00)

Squid was een van de bands die zuurstof gaf aan de muzikale vacuümjaren 2020 en 2021. Lucht happen deden ze met de uitstekende plaat ‘Bright Green Field’, die alleen postpunk mag worden genoemd als de facteur achthonderd brievenbussen op vier continenten mag vullen met cassettes waarop Talking Heads, Pixies, wat ouwe punk en krautrock bij elkaar staan geprangd. Squid is veel, en veel goeds nog ook. Geef die mannen een uurtje en u bent zo lid van de SquidSquad.

Lees ook ons interview met Squid: ‘Wie weet maken we op een dag een plaat vol videospelstrijkers’

De Britse baas: Liam Gallagher

We gaan eerlijk zijn: zodra de klok onder kerktoren van Kiewit zeven keer geslagen heeft, kan er op Hear Hear niets meer mis gaan. Wie de Thurston Moore Group te weerbarstig vindt, kan de dansbenen strekken op Future Islands - meer bekijks dan de trekkebenende zanger Samuel Herring zal u toch niet hebben - en de keuze tussen The Avalanches en Balthazar is er een waarin u niet kan falen. Waarom we dan toch nog Liam Gallagher aanraden? Omdat de man in bloedvorm is, tiens. Onlangs stond hij nog op Knebworth, daar waar Oasis in 1996 zijn grootste show ooit speelde, en met zijn verse plaat ‘C’mon You Know' zet hij Noel, onlangs door Liam in Humo nog consequent ‘the other guy’ genoemd, stevig in de wind. Voor de gretigste, geestigste en geloofwaardigste Gallagher moet u zondag naar Limburg, punt.

