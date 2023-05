Tips van bekende festivalgangers: ‘Ik wil Billie Eilish nu ook hóren: de vorige keer werd ze overstemd door haar fans’

Muziekfestivals. Wat zijn ze? Wie gaat ernaartoe? En waarom zou u er zich iets van moeten aantrekken? Tekst en uitleg worden u de hele zomer aangedragen door mensen met kennis van zaken en oren die zich alle kanten uit spitsen.

Michèle Cuvelier: ‘Populair bij de girlies’

Als festivalreporter van StuBru en Canvas zal Michèle Cuvelier uw huiskamer doen baden in de muziek en de sfeer van CORE Festival, Graspop, Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop.

HUMO Welke artiesten hoop je een microfoon onder de neus te stoppen?

MICHÈLE CUVELIER «Op Pukkelpop de schattebouten achter Moderat en Bicep, mijn favoriete elektronische bands. Op Rock Werchter RAYE, die met ‘My 21st Century Blues’ één van de interessantste en eerlijkste platen van het jaar heeft gemaakt. En Alex Turner van Arctic Monkeys, voor een herkansing. Ik heb hem al eens geïnterviewd, maar ik was starstruck en hij had weinig zin.»

HUMO Welke Belgen zullen indruk maken?

CUVELIER «Warhaus, want Maarten Devoldere en zijn groep hebben al een Europese tournee achter de rug. En The Haunted Youth: een sterke liveband én een gezellige bende onnozelaars.»

HUMO Welke opkomende talenten beveel je aan?

CUVELIER «Natasha Woods alias DYLAN is populair bij de girlies, vanwege haar aanstekelijke indiepopliedjes. En Nia Archives is een singer-songwriter die sterke melodieën injecteert met drum-’n-bass. Allebei op Pukkelpop!»

HUMO En welk optreden wil je zelf zeker niet missen?

CUVELIER «Little Simz! Vorig jaar zag ik haar op Primavera, en dat was weer-ga-loos. Op 28 mei staat de Londense rapper op CORE: ik sta te popelen!»

High Hi: ‘Daar gaat onze retraite!’

Binnenkort op een festival in uw buurt: High Hi. Het alternatieve poptrio doet onder meer op Suikerrock, Zeverrock, Grensrock, Cactusfestival en Genk on Stage aan met zijn succesvolle derde plaat ‘Return to Dust’ uit 2022 onder de arm.

ANNE-SOPHIE OOGHE (frontvrouw) «Vorig jaar hebben we op een stuk of dertig festivals gespeeld. Achteraf dachten we: oef, volgende zomer wordt wel rustiger. Niets was minder waar – en daar ging onze retraite van drie weken om aan een nieuwe plaat te werken! (lacht)

»Nee, serieus: we staan te popelen om ons op de zomer te storten. Tussen de bedrijven door zullen we wel nieuwe songs schrijven.»

HUMO Welk concert wil je absoluut zelf bijwonen?

OOGHE «Onder heel veel anderen: Billie Eilish op Pukkelpop.»

HUMO Heb je haar al eens gezien?

OOGHE «Gezien: ja. Gehoord: helaas niet. Ik was erbij in 2019, toen het leek alsof élke Pukkelpop-ganger voor Billie aan het hoofdpodium stond. De fans waren zo luid dat ze hun idool compleet overstemden (lacht).

»Van de Belgen wil ik Dienne zeker niet missen: ze is de helft van Lili Grace en maakt als Dienne experimentele muziek op het label van Nicolás Jaar. Ze was al supportact van Tamino tijdens zijn Europese tournee. Wat zij met een hobo en enkele machines voor elkaar krijgt: ’t is ongelofelijk. Gaat dat horen in Gullegem, op 15 juli op BOS! Festival.»

Isaac Roux: ‘Nog altijd niet bekomen van Metallica’

Louis De Roo alias Isaac Roux won de publieksprijs op de finale van Humo’s Rock Rally 2022, en valt nu in brede kring op met zijn indiefolksingle ‘White Rose’. Wie wil hij deze zomer niet missen?

LOUIS DE ROO «Op Pukkelpop sowieso boygenius, de supergroep van Phoebe Bridgers, Lucy Dacus en Julien Baker. Ik ga ook naar Rock Wechter, waar veel van mijn helden spelen: The Black Keys, Kasabian, Slowthai, Tamino... Ik verwacht ook veel van de Engelse postpunkband Squid. En last but zeker not least: ik kijk uit naar de vettige frieten met stoofvleessaus en mayonaise.»

HUMO Welke Belgen zijn in topvorm?

DE ROO «The Haunted Youth, een festivalband bij uitstek. SONS en Meltheads schieten altijd raak. En Portland staat er nog altijd, ondanks het vertrek van Sarah Pepels.

»Met Isaac Roux kijk ik uit naar een mooie festivaltournee. Te beginnen met Blues Peer, waar ik naast Meskerem Mees en Noordkaap op de affiche sta. Dan Dranouter, hét festival van mijn jeugd. En Rock Zottegem, waar ik ooit tijdens een show van Suicidal Tendencies mijn bril brak in de moshpit.»

HUMO Wat was jouw eerste grote festival?

DE ROO «Op mijn 11de nam mijn oom me mee naar Pukkelpop. Ik ben nog altijd niet bekomen van de versie van ‘One’ die Metallica toen speelde.»

