Tips voor Tomorrowland

Bonzai en Burenhinder zijn bij lange na niet de enigen die op Tomorrowland draaien onder het motto harder, better, faster, stronger. Ook de volgende artiesten jagen hun beats sneller door de boxen dan u boenk kunt zeggen.

Vieze Asbak en Natte Visstick (Vrijdag 28 juli, Rise, 21.30 en 22.30)

Natte Visstick en Vieze Asbak zijn pioniers van het vreemdste Nederlandse fenomeen van het muziekjaar 2022: memetechno, ook bekend als troep­rave of troll-’n-bass. Deze anonieme producers fabriceren een cocktail van snelle techno, drum-’n-bass en humor. Hun gezamenlijke anthem heet ‘Lekkere boterham’ en knalt tegen 155 bpm.

DJ Pombak (Vrijdag 28 juli, Rise, 15.30)

Het Belgische antwoord op de Nederlandse memetechno komt van Milan Claeys, aka DJ Pombak: een tiener uit Gent. Gezien de minimumleeftijd van 18 jaar is de jongeman nog nooit naar Tomorrowland geweest, maar dankzij zijn TikTok-hitje ‘Dovy Keukens Hardcore Remix’ mag hij er meteen draaien.

Remzcore (Vrijdag 22 juli, Cage, 20.00)

De Franse dj Rémi Dechoux grossiert in frenchcore, een opgefokte variant van hardcore, ontstaan in de jaren 90 en momenteel aan een revival bezig. Publieksfavoriet ‘I’m a Pickle’ is opgebouwd rond de befaamde ‘Rick & Morty’-aflevering waarin Rick in een augurk verandert. Wubalubadubdub!

WØRTAAL (Zondag 30 juli, The Rave Cave, 23.00)

WØRTAAL zijn twee grieten uit Gent die naar eigen zeggen streven naar 230 bpm. ‘Verwacht een compacte en snelle set, vol springerige tracks en smerige french­core,’ zo belooft het duo. Schrik niet als één van hen plots een viool tevoorschijn haalt.

Dimitri K. (Vrijdag 28 juli, Cage, 19.00)

Demis Dimitri Kanakis uit Utrecht omschrijft zichzelf als een ‘uptempo hardcore producer’. Zijn doorbraaktrack ‘Fresh New Kicks’ verscheen in 2020, raast met 210 bpm voorbij en geeft u 40 procent kans op tinnitus.

Da Tweekaz (Zondag 23 juli, Mainstage, 19.40 en zondag 30 juli, Youphoria, 18.00)

Het gebeurt niet vaak dat hard­style à la Da Tweekaz een plaats krijgt op het hoofdpodium van Tomorrowland en daar ­maakte het Noorse duo in 2019 gretig gebruik van. ‘Ons management heeft ons dit afgeraden, maar we doen het toch,’ zeiden ze voordat ze de Greazy Puzzy Fuckerz-­remix van Disney-anthem ‘Let It Go’ draaiden, goed voor 200 bpm. Een record op de Tomorrowland-mainstage, zo claimen de Noren.