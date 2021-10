Tirzah: ‘Mijn alledaagse realiteit? De was doen en konten afvegen’

Haar talent overtuigde Tricky en Hot Chip, haar debuut ‘Devotion’ is in hippe kringen een klassieker, en de kersverse opvolger ‘Colourgrade’ bevestigt haar status als heldin van de alternatieve r&b. De Londense Tirzah (33) deed dat allemaal vanuit haar woonkamer, samen met jeugdvriend Mica Levi, die al een Oscarnominatie op zak heeft voor de soundtrack van biopic ‘Jackie’.

HUMO Twee platen en twee baby’s in drie jaar tijd, hoe is het met je slaapritme gesteld?

TIRZAH (geeuwt) «Tja, daar zeg je wat. Sinds ik moeder ben, is mijn hele leven één oneindig logistiek probleem. Ik moet elk moment inplannen en zo nu en dan nee zeggen. Ik heb het leeuwendeel van ‘Colourgrade’ geschreven terwijl de kids in bed lagen. ‘My baby, she’s sleeping tonight’, zing ik in ‘Sleeping’. We woonden in een klein appartement zonder tuin, wat met twee kinderen tijdens de lockdown moordend was. Onlangs zijn we verhuisd naar een buitenwijk van Londen: eindelijk ademruimte.»

HUMO Werkt muziek tijdens stressperiodes als therapie?

TIRZAH «Nee, want ik heb daar stomweg de tijd niet voor. Ik kruip pas in mijn pen als ik bij Mica ben, voor één van onze geplande schrijfsessies. Ik krop mijn zorgen dus gewoon op, waardoor die natuurlijk op de meest ongepaste momenten weer bovenkomen. Zoals de meeste ouders, zeker?»

HUMO Begrijp je wat een liedje betekent als je het schrijft?

TIRZAH (lacht) «Zelden. Ik denk niet: ik ga nu eens over de liefde schrijven, of over een maatschappelijk probleem. Gewoonlijk zet Mica iets voor me op en zing ik het eerste wat in me opkomt. Pas tijdens interviews begin ik te begrijpen wat ik daarmee bedoelde.»

HUMO In ‘Recipe’ zing je: ‘I will give you every memory, every dream, every recipe’. Een boodschap voor je kinderen?

TIRZAH «Ja. Het cliché dat een baby je anders naar de wereld doet kijken, klopt. Al ben ik de eerste die de spirituele kant van het moederschap relativeert, aangezien de alledaagse realiteit weinig meer inhoudt dan de was doen en konten afvegen (lacht).»

HUMO Zul je je kinderen harp leren spelen, jouw eerste instrument?

TIRZAH «Ik zou dat geweldig vinden, maar het moet van hén komen. Mijn moeder heeft me een minuscuul harpje aangeboden toen ik nog klein was en ik was oprecht geïnteresseerd. Op mijn 13de trok ik dankzij een beurs naar een conservatorium, waar het stramme onderwijs mijn enthousiasme temperde. Muziek hoort inspirerend in plaats van schools te zijn. Ik heb er wel Mica leren kennen: we verkenden na de schooluren geluiden en genres die tijdens de lessen niet aan bod kwamen.»

HUMO Wie waren de idolen uit je kindertijd?

TIRZAH «Al Green. Ik hield ook van de ballads van Tina Turner, Whitney Houston en Barry White. Ik werd duidelijk aangetrokken tot interessante stemmen, al ben ik zelf niet per se tot een begaafde zangeres uitgegroeid. Later kwamen daar Alice Coltrane en Dorothy Ashby bij, vrouwen die iets bijzonders doen met de harp. Ik heb zelf ook een eigenzinnige speelstijl.»

HUMO ‘Recipe’ klinkt, met z’n daverende bassen, zwaarder dan je gewoonlijke geluid.

TIRZAH «Mijn partner Kwake Bass en Dean Blunt hebben die beat geleverd. Zij maakten eerder dit jaar ‘Black Metal 2’ en hadden enkele instrumentals over. Die van ‘Recipe’ was voor ons een overduidelijke blijver.»

HUMO ‘Sink In’ en ‘Send Me’ zijn straffe singles. Waarom heb je ze achteraan op de tracklist verstopt?

TIRZAH «Omdat ze niet tot de juiste wereld behoorden.»

HUMO Pardon?

TIRZAH «Ik zie liedjes als kleine werelden, bepaald door kleuren en texturen. De eerste zes nummers behoren tot een ander universum dan de laatste, met ‘Crepuscular Rays’ als brug.»

HUMO Zes minuten uitgerekte stemmen en bevreemdende klanken: ‘Crepuscular Rays’ is zelfs naar jouw normen bizar.

TIRZAH (lacht) «Het is onze versie van een jamsessie, gemaakt met een gitaar en mijn stem en een heleboel geluidseffecten. We lieten ook willekeurige kamergeluiden toe: dat bracht de song helemaal tot leven. We twijfelen of we het live zullen brengen als een soort losgeslagen improvisatiebeurt, want we willen wel de juiste balans tussen ‘Devotion’ en ‘Colourgrade’ vinden. Maar goed, laten we eerst kijken of wereldwijd touren weer haalbaar wordt.»

HUMO Zullen fans van je debuut ook voor ‘Colourgrade’ vallen?

TIRZAH «Goh, ik denk het wel, omdat Mica en ik nauwelijks iets aan onze werkmethode hebben veranderd. Ik zie daar ook geen reden toe: ik maak dolgraag muziek met mijn beste vriend, ik ben een bofkont.»

‘Colourgrade’ van Tirzah is uit bij Domino.

‘Colourgrade’van Tirzah isuit bij Domino Beeld rv

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: