‘To Pimp A Butterfly’ is Kendrick Lamars besognes bejankt en ingepast in tweehonderd jaar Afro-Amerikaanse geschiedenis, 16 heerlijke nummers lang

‘Ik zie mezelf minder als een rapper, eerder als een schrijver,’ zo vertelde de Amerikaanse kroonprins van de hiphop Kendrick Lamar vorig jaar in een radio-interview, en hij voegde eraan toe dat spitting bars - rhymes droppen over de maten van een rollende beat - geen doel op zich is, veeleer een manier om zijn verhalen aan de man te brengen.

Fair enough: zijn vorige plaat ‘good kid, m.A.A.d. city’ uit 2012 was een meer dan uitstekende verhalenbundel waarin hij het leven in zijn biotoop zero - het vanwege z’n bendegeweld en gangsta rap beruchte Compton, Los Angeles - belichtte, en ‘t leverde hem behalve zakken vol dead presidents ook ronkende bijnamen (‘de belichaming van de change die Tupac zo graag zag voor de wereld’) en miljoenen reikhalzende fans van alle gezindten op, uw bleekzuchtige dienaar incluis.

Aan het reikhalzen kwam eerder deze week abrupt een einde - platenfirma én OHM-redactie werden gepakt in snelheid - toen ‘To Pimp A Butterfly’ op iTunes en in de geijkte muziekstreamingkanalen belandde, en omdat we zelf een voorkeur hebben voor enthousiasmerende mededelingen zonder onnodige franje, nog even dit: boem, patat! ‘TPAB’ is namelijk een vuistdikke poëziebundel waarin de schrijver Lamar zijn hoogstpersoonlijke besognes - zijn hoop, zijn angsten, zijn worsteling met z’n nieuw verworven roem - bejankt én ze inpast in tweehonderd jaar Afro-Amerikaanse geschiedenis, 16 heerlijke nummers lang. Voor zijn twaalfgangenmenu plukte hij ingrediënten uit allerhande dozen (funk, soul, freejazz, r&b, spoken word en, dinges, hiphop) en bakte er vervolgens intelligente, catchy, geestige en ontroerende gerechten mee.

Openingsnummer ‘Wesley’s Theory’ trapt af met een sample uit ‘Every Nigger is a Star’ van Boris Gardener, waarna Lamar rapt over een beat van Flying Lotus en een intergalactische baslijn van Thundercat, tussendoor orakelt George Clinton en laat Lamars beschermheer Dr. Dre nog een voicemailbericht met vaderlijke raad achter - cray-zee! En het kan nog zotter: in ‘For Free (Interlude)’ legt hij Amerika het vuur aan de schenen, à rato van vijf woorden per seconde: ‘I need 40 acres and a mule / Not a 40-ounce and a pitbull.’ Knock-out in slechts twee minuten, en dat over een streepje strakke fusionjazz.

‘TKAB’ is ook een myriade van knipogen, shout-outs en eresaluten aan het adres van zwarte iconen: onder anderen Nelson Mandela, slavenleider Kunta Kinte, de Jamaicaanse bedrijfsleider en activist Marcus Garvey, Michael Jackson en Killer Mike van Run The Jewels (‘Critics want to mention that they miss when hip-hop was rappin’ / motherfucker, if you did, then Killer Mike would be platinum’) passeren de revue, en in het lange slotnummer ‘Mortal Man’ gaat hij (dankzij perfect knip-en-plakwerk) zelfs op audiëntie bij z’n held 2-Pac. Toch slaat Lamar nergens aan het preken, en het sérieux wordt op gezette tijden vakkundig getackeld: in het fantastische ‘King Kunta’ gromt iemand van ‘By the time you hear the next ‘pop!’ the funk will be within you’ (waarna er een schot klinkt), in ‘Institutionalised’ jengelt Lamar met het stemtimbre van z’n oma.

‘TPAB’ zal hier en daar koud op de maag vallen: te funky, te veel stijlen, te gelaagd, te weinig Echte Hiphop (oké: alleen in ‘The Blacker The Berry’ spuwt hij met ingehouden woede oneliners over een denderende boom bap), te moeilijk te behappen voor de generatie van de kapotte aandachtsboog. Kan best, maar wij zijn andermaal verguld met een plaat waarvan de maker doof bleef voor de verzuchtingen van de hiphoppolitie, maar die zijn innerlijke strijd verklankte zoals hij zélf vond dat het hoorde. Keepin’ it real, toch? Laat dinges - hoe heet dat dreinerige joch dat zich in z’n werk zo graag meet met de piramides van Gizeh ook alweer? - maar kwekken, Kendrick Lamar is de man, ‘To Pimp A Butterfly’ de plaat van het... Nee, doe maar: een plaat waar we nog lang niet klaar mee zijn. En we hopen van u hetzelfde, yo.