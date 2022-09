Toch net iets meer dan ‘Gangsta’s Paradise’: 5 dingen waarvan u Coolio níet kent

Coolio is vertrokken naar het eindeloze gangstersparadijs hierboven. De Amerikaanse rapper mocht maar 59 jaar worden. Natuurlijk kent u dé hit en misschien wilt ‘C U When U Get There’ u ook nog wel te binnen schieten, maar er is nog veel meer te weten over Coolio.

Hij was een brandweerman.

‘Coolio, rapper and former firefighter, dead at 59’, kopte FireRescue1.com, een nieuwssite voor brandweermannen. Jep, er was een tijd dat Coolio het nogal Warmio kreeg in zijn strijd om de woningbranden in Compton te kalmeren en bange katjes uit bomen te plukken. Het werk hield hem weg van drugs en andere ondeugden, vertelde hij ooit in de L.A. Times: “In de brandweertraining zat de discipline die ik nodig had.”

Hij schreef een kookboek.

Coolio noemde zichzelf de zwarte versie van de bekende televisiekokkin Rachael Ray en dus zal hij het niet erg vinden als wij hem postuum de Jeroen Meus van de ghetto noemen. Helaas had Coolio niet om de zoveel tijd een nieuwe keuken en een rek vol gepersonaliseerde kruiden: in Compton, waar hij opgroeide, was armoede - komt ie - dagelijkse kost. Hij moest dus leren om met simpele ingrediënten lekker te koken. De ondertitel van zijn boek en webserie Cookin’ With Coolio was dan ook: 5 Star Meals at a 1 Star Price. Voor zover wij weten was Coolio tevens de eerste tv-kok die tijdens het tomaten snijden fantaseerde over wat je nog anders kunt doen met een groot mes. “It’s time to cook, bi-atch!”

Hij was een reality-ster.

Nooit heeft Coolio het succes van Gangsta’s Paradise kunnen evenaren, maar heeft wel altijd geprobeerd om in de aandacht te blijven. In 2004 nam hij deel aan Comeback – Die große Chance, een Duitse show met uitgerangeerde sterren. Zijn bekendste concurrent was Haddaway, de man van What is Love. Vijf jaar later zat Coolio in Celebrity Big Brother, waar hij pochte over zijn verzameling van 54 vuurwapens en door voormalige Sugababe Mutya Buena werd beticht van seksuele intimidatie. Zijn deelname aan Wife Swap, een programma waarin twee gezinnen van vrouw des huizes wisselen, kostte hem zijn relatie.

Hij was een astma-activist.

Coolio leed zijn hele leven lang aan astma en moet als kind vaak naar het ziekenhuis. Zes jaar geleden kreeg hij een aanval tijdens een show en moest hij de puffer van een toeschouwer lenen om zich door Gangsta’s Paradise te worstelen. Samen met de Asthma and Allergy Foundation of America probeerde de rapper jongeren te overtuigen om hun ziekte onder controle te houden en altijd een puffer bij zich te hebben.

Hij was een presidentskandidaat.

Of toch een soort van. In 2020 wierp Coolio zich op als de running mate van pornoster Cherie DeVille. Ze slaagden er net niet in om Joe Biden te kloppen in de strijd om de Democratische nominatie ondanks een krachtige slogan (Make America F*ucking Awesome Again) en een prikkelend programma, waarin ze pleitten voor gratis onderwijs en controles op wapenbezit. Dat Coolio uitgerekend met een pornoster in zee ging, was geen verrassing: in 2013 bracht hij in opdracht van Pornhub al het nummer ‘Take It To The Hub’ uit, met karakter-actrices Alexa Aimes, Skin Diamond, Missy Martinez en Phoenix Marie in de videoclip.

