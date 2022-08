Toen Yung Mavu bij Chuki Beats verscheen, kwam er opeens volk piepen in de voorts lege, troosteloos echoënde Dance Hall

‘​​Te veel hiphoppers maken zich er live te gemakkelijk van af,’ aldus producer Chuki Beats, hofleverancier van de Vlaamse rapscene. Dus liet hij zich op Pukkelpop niet kennen.

Chuki had speciaal een gitarist en een drummer mee om hun schouders te zetten onder een legertje special guests, de friends waarvan sprake: van K1D (‘Moodswings’) over Charles (‘Revolution’) tot Dina Ayada (‘I Wanna Know’) en vooral Yung Mavu (‘Gimme the Loot’). Wanneer díé aantrad, kwam er opeens volk piepen in de voorts lege, troosteloos echoënde Dance Hall. De schizofrene opbouw van de show: Chuki wisselde z’n showcase van homemade rap telkens af met instrumentals uit zijn recente, op Flume-leest geschoeide ‘luxury beat tape’. Waarom toch? Dáár wrong ‘m het schoentje: telkens hij die barbecuedeuntjes bovenhaalde, kwam het optreden - hoe beeldig die gitaar ‘m ook stond - piepend en schokkerig tot stilstand, als een auto waarvan je vergeet de koppeling in te duwen.

Beeld Koen Keppens

