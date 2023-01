Tomas De Soete ontwaakt op Willy: ‘Het was opslag of ontslag’

Klassiek gevalletje van ‘de één zijn dood’: amper was in december bekend geraakt dat hij door de VRT de wacht was aangezegd, of Tomas De Soete maakte wereldkundig dat hij een zwierige kribbel had gezet onder een contract van radiozender Willy. Eerste klus: het komende halfjaar de van ouderschaps- verlof genietende Wim Oosterlinck vervangen in het ochtendblok.

TOMAS DE SOETE «Het ochtendblok is het mooiste radioblok ter wereld, al is het ultravroege opstaan wel een nadeel voor een slechte slaper zoals ik. Ik heb me laten vertellen dat Wim steevast anderhalf uur op voorhand ter plekke was: wil ik ook maar hálf zo flink zijn, en dus drie kwartier op voorhand arriveren, dan moet ik rond half vijf mijn nest uit. Maar het zal wel loslopen, denk ik. Temeer omdat ik zín zal hebben om op te staan.»

HUMO Want?

DE SOETE «Willy, dat is toch een heerlijke radiozender? Waar anders kun je ‘Johnny and Mary’ van Robert Palmer voorbij horen komen tussen nagelnieuwe muziek van Hideous en Viagra Boys in? En daarna draaien ze Sebadoh of Mazzy Star, gevolgd door een sexy nummer van Prince of een oude albumtrack van dEUS. Soms als ik naar Willy luister, ben ik wel drie of vier keer per uur verrast: moh, dat ze dat nog eens draaien!»

HUMO Voor de archieven: hoe ging dat ontslag bij de VRT eigenlijk precies in zijn werk?

DE SOETE «Ik kreeg een aangekondigde mail met een zogeheten ‘agendaverzoek’ om op een bepaald moment naar de tiende verdieping te komen. Nog voordat ik op ‘accepteren’ klikte, wist ik al hoe laat het was: wie naar ‘het tiende’ gesommeerd wordt, krijgt op- of ontslag. Opslag, dat was al héél erg lang geleden en ook niet zo waarschijnlijk, en dus het werd optie twee. Ik zal niet zeggen dat ik het had zien aankomen, maar ik was ook niet volkomen van mijn sokken geblazen. Dingen gingen niet echt vooruit de laatste tijd, dat had ik wel in de mot. Maar goed, nu is dat dus verleden tijd. Bij Willy is er véél mogelijk.»

HUMO Veel succes dit jaar!

Tomas De Soete

Willy, van maandag tot vrijdag, 7.00

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: