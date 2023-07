Tony Bennett: ‘Je bent er voor het publiek, niet om je eigen verdrietjes te verwerken’

Vrijdagochtend verloor de wereld de allerlaatste crooner. In New York overleed Tony Bennett, op een gezegende leeftijd van 96 jaar. In 2012 zocht Serge Simonart bij de iconische zanger op. Herlees hier hun gesprek.

Dit interview verscheen oorspronkelijk in Humo op 2 juli 2012.

Anthony Dominick Benedetto heeft, sinds Bob Hope hem kon overtuigen om z’n naam te veramerikaniseren tot Tony Bennett, vijftig miljoen platen verkocht. Zeventien Grammy’s gewonnen. Hij is de oudste artiest ooit die – op z’n vijfentachtigste! – een nummer één scoorde in de Amerikaanse hitparade. Als hij in dit gesprek namen laat vallen, zijn het namen van legendarische sterren die al een halve eeuw dood zijn – bijvoorbeeld: ‘Cary Grant kocht mijn eerste schilderij.’ Tony Bennett is de laatste nog levende crooner.

Met het alomtegenwoordige sirenegehuil van New York op de achtergrond, mogen we ruim een uur met meneer Bennett praten. Soms antwoordt hij op een andere vraag dan degene die ik stelde, en soms valt hij in herhaling. Maar dat nemen we er graag bij, want we praten met een levende legende, de laatste nog levende exponent van een tijdvak én van een muziekgenre. Ik heb meer dan duizend zangers geïnterviewd, maar geen van hen zong tijdens een gesprek, ter illustratie van een antwoord, zo vaak en met zoveel levensvreugde flarden van songs. Voor iemand die vaak ‘Don’t Get Around Much Anymore’ zong, tourt de veteraan extreem vaak. Op zaterdag 7 juli komt hij naar Antwerpen: wie wil weten wat échte klasse is, weet waar naartoe. Ik heb voor dit gesprek alvast een strak pak en een das aangetrokken, uit respect.

HUMO Zoals de legendarische bokser Rocky Marciano zei toen hij u vijftig jaar geleden interviewde: ‘Being that you’re a standup singer, let’s sit down.’

TONY BENNETT (lacht) «Hoe wéét een jonge snotneus zoals jij dat? Ik zit. Wat wil je graag weten?»

HUMO Wat me, als ik uw carrière bekijk, nog het meest treft, is dat u uw roem enkel aan uw talent hebt te danken: u bent waardig oud, rijk en beroemd geworden zonder stunts of schandalen. Zegt dat iets over uw karakter? Of over principes?

BENNETT «Ik ben geboren in 1926, en ik ben opgegroeid tijdens de economische depressie in de jaren dertig. Mijn vader stierf toen ik tien was. Mijn moeder moest drie kinderen grootbrengen met een luizig loontje: ze kreeg één penny per jurk die ze verstelde. Ze kwam vaak thuis met bloedende vingers. Gelukkig hadden ooms van me een groentewinkel: ze sasten ons fruit en groenten door die op het punt stonden om te bederven, zodat we niet verhongerden.

»Mijn moeder heeft me normen en waarden bijgebracht. Ze zei altijd: ‘Het is niet omdat we geen geld hebben, dat we ons moeten gedragen als boeren.’ Ze had nog een paar van die spreuken, die ik altijd als leidraad heb genomen: ‘Je bent nooit volleerd.’ ‘De mensen die je op weg naar de top tegenkomt, kan je ook tegenkomen als je de heuvel weer afdaalt.’ En, vooral: ‘Hoogmoed komt voor de val.’

»Na de Tweede Wereldoorlog – the good war – stipuleerde de G.I. Bill dat afgezwaaide soldaten gratis een opleiding mochten volgen. Ik koos de American Theatre Wing, op 52nd Street, in het hart van het showbizzdistrict. Het belangrijkste wat ik daar van de leraars heb geleerd was: sluit nooit compromissen, en kies altijd voor kwaliteit.»

HUMO U vermeldde net zelf de oorlog: toen u achttien was, bevrijdde uw divisie in 1944 het concentratiekamp van Landsberg. Hebben alle successen van de zestig jaar die volgden die rauwe herinnering uitgevlakt, of ziet u de beelden nog scherp voor u?

BENNETT (lange stilte) «Er flitst nog regelmatig zo’n beeld voorbij, op de meest onverwachte momenten. De lijken, de uitgemergelde overlevenden, dat grauwe kamp... Wanneer zal de mensheid er eindelijk in slagen om de machtswellust, inhaligheid en onverdraagzaamheid uit deze wereld te bannen? Ik ben een optimist, dus ik heb er goede hoop op dat het er ooit van komt, maar ik vrees dat het niet voor morgen is. »Oorlog is het laagste menselijke niveau. Al dat gedoe van: ‘Mijn religie is beter dan de jouwe...’. (zucht) Als je dan vanuit de ruimte ons kwetsbare planeetje ziet, met die miljarden minuscule stipjes... Ik ben een liberal, een progressieve democraat en een wereldburger: hoe sneller er vrede komt, hoe beter.»

HUMO Bent u ook een fatalist? Ik vraag het omdat ik vernomen heb dat uw broer ook zong. Maar van hem heeft de wereld nooit gehoord. Jullie hadden nochtans dezelfde genen.

BENNETT «Mijn broer zong beter dan ik! Toen we naar onze normen eindelijk rijk waren, bezaten we een gammel grammofoontje en één 78 toerenplaat, van de tenor Enrico Caruso. Nadat mijn broer werd ontdekt in het kerkkoor, werd hij the little Caruso genoemd. Hij werd uitgenodigd om te zingen in de Metropolitan Opera, en op de radio! Mijn moeder heeft toen haar schamele spaarcentjes geïnvesteerd in zijn opleiding, maar het strikte leven van een operazanger viel hem zwaar: hij was te onrustig, en hij had een probleem met discipline. Hij heeft later een kapperszaak uitgebaat, en een Italiaans restaurant in Houston, Texas.

»Maar of ik zelf in het noodlot geloof? How can I not? (grijnst)»

HUMO U hebt alle standards en evergreens uit het Great American Songbook meermaals gezongen, in verschillende levensfasen. Is er een songtekst die u pas nu naar waarde schat, ook al zong u ’m al op uw twintigste?

BENNETT «Er zijn er zoveel die bol staan van levenswijsheid. De componisten van toen schreven ‘maar’ liedjes, maar het waren geen uilen: ze verwerkten subtiel hun eigen trauma’s in die teksten – bittere echtscheidingen, een faillissement, pas beseffen wat je ouders waard waren als het te laat is om het ze te zeggen, overspel, verraad... Het zit er allemaal in. Dat nummer dat ik met Amy Winehouse heb gezongen, ‘Body and Soul’, da’s een mooie standard. En ‘Night and Day’, dat de geweldige Fred Astaire eerst heeft gezongen. (Zingt) ‘Day and night, why is it so, that this longing for you follows me wherever I go? In the roaring traffics boom, in the silence of my lonely room...’ En ‘They Can’t Take That Away from Me’ – de titel vertelt het hele verhaal. En ‘But Beautiful’, die vergeten parel van Jimmy Van Heusen... (Zingt) ‘Love is funny or it’s sad, it’s quiet or mad, and if you fall, you fall, but beautiful to take a chance...’»

HUMO Je bent nooit volleerd, zei uw moeder. Ook niet als je na zestig jaar ervaring de absolute top bent in je vak?

BENNETT «Het duurt minstens zeven jaar voor je deze stiel een beetje onder de knie hebt. Hell, het duurt tíén jaar voor je leert ontspannen op een podium te staan en niet te bewegen als een neurotische clown. En er zijn nog steeds een hoop songs die ik niet of niet goed genoeg heb gezongen.

»Het belangrijkste dat ik als zanger heb geleerd is: wat kan ik weglaten? Minder is meer.»

HUMO Naarmate u ouder en beroemder werd, liet u dus meer weg en werkte u minder hard, ook al kreeg u steeds meer betaald?

BENNETT «Haha, if only – werkte het maar op die manier. Nee, ik bedoel: in de beperking toont zich de meester. Ik ben niet zo’n zanger die denkt dat hij te allen tijde indruk moet maken door zo snel, zo hard en zo ingewikkeld mogelijk te zingen.»

HUMO U hébt hard gewerkt. Ik las dat zangers zoals u in de jaren vijftig drie keer per avond moesten optreden.

BENNETT «Drie?! Toen ik in het Paramount onder contract lag, deed ik zeven shows per dag. Zeven! Ik begon om halfelf ’s ochtends en ik zong tot tien uur ’s avonds. Dag na dag. ’s Middags kwamen de pubermeisjes luisteren, en ’s avonds de ouders. I paid my dues. Frank Sinatra is zo ooit z’n stem een aantal maanden kwijtgespeeld. Anderen hebben zich helemáál kapotgezongen.»

HUMO Sinatra zwom zoveel mogelijk lengtes onder water om z’n longinhoud te vergroten, opdat hij langere frasen zou kunnen zingen. Wat deed u om uw stem – uw inkomen, uw levensverzekering – te beschermen?

BENNETT «Ik had een opleiding belcanto genoten. Dat hielp. En ik ben altijd stemoefeningen blijven doen om m’n stembanden op te warmen.»

HUMO Luciano Pavarotti zei me dat hij erop moest letten dat hij niet zélf emotioneel werd terwijl hij emotionele aria’s zong, want emoties verstikken de stembanden.

BENNETT «Da’s waar. Het is een dunne lijn tussen te weinig emotie voelen, want dan breng je de tekst te vlak, en te veel emotie, want dan krijg je een krop in de keel en kun je niet meer zingen. You can’t go all out. Daar heb ik zelf altijd op gelet. Je mag niet egoïstisch zijn: je bent er voor het publiek, niet om je eigen verdrietjes te verwerken.»

HUMO Is er een standard die u gegoten zit in deze fase van uw leven? Ik zou zeggen: ‘Autumn Leaves’, maar wellicht is dat iets te voorspelbaar.

BENNETT «That’s right: too obvious. O, dit is een goeie: (zingt) ‘How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? With any luck, the music will never end.’ Natuurlijk is muziek hier een metafoor voor relaties, vrede, gezondheid... Ik geloof in de toekomst. Ik voel me goed. De dokter beweert dat alles nog functioneert, en ik heb een echtgenote en een zoon die goed voor me zorgen. Als je ooit een goeie manager nodig hebt: mijn zoon Dan doet het perfect.»

HUMO Heeft het zeventig jaar lang zingen van liefdesliedjes u geholpen in uw eigen relaties? Impliceert expert zijn op het ene vlak expertise op het andere?

BENNETT «Very good question! Kijk, rond de eeuwwisseling heerste er in Frankrijk een heerlijk romantische sfeer, met Monet, Van Gogh, Ravel, Debussy... In Amerika hebben wij dat sfeertje dertig, veertig jaar later geïmporteerd en als een soort renaissance beleefd, maar enkel op muzikaal vlak: Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, Ira Gershwin... Dat is onze bijdrage aan de culturele geschiedenis: het croonen hebben wij uitgevonden. Fred Astaire als eerste. (Zingt) ‘The way you wear your hat...’ In die periode was het voor wie in Amerika leefde onmogelijk om niet gebeten te worden door die romantische microbe. Het vervelende bijverschijnsel was dat je in die sfeer verliefd werd op iederéén (lacht). Of toch op meer dan één partner, met overspel en echtscheidingen tot gevolg. Ik heb m’n part gehad (grinnikt). En in verband met expertise: het is niet omdat je het spel begrijpt, dat je je aan de spelregels houdt.

»(abrupt) Ik neem nooit cheap songs op. Als je rommel zingt, heb je dertien weken succes en daarna beland je op de vuilnisbelt.»

GANGSTERS IN VEGAS

HUMO Ik zag ooit archiefbeelden van Duke Ellington, die zei: iedereen denkt altijd dat ik zakken onder m’n ogen heb van al het werk, die slopende concerten en het bijbehorende slaapgebrek. Dat is een misverstand.’ Hij suggereerde: ik heb zakken onder m’n ogen omdat er zoveel vrouwen langs m’n bed passeren.

BENNETT (lacht) «Dat kan ik bevestigen. Ik heb Duke goed gekend, hij was een tijdje verliefd op m’n zus, en hij was ook dol op m’n moeder. We hebben samen een paar lange tournees door de Verenigde Staten gedaan. Natuurlijk was hij een muzikaal genie, maar – dat wordt te zelden gezegd – hij was ook een gul en zachtaardig mens. Eén keer, toen ik, op kerstavond nota bene, depressief en alleen op m’n hotelkamer zat, stuurde hij een aantal van z’n muzikanten langs. Om me op te beuren brachten ze een vrolijke serenade: ‘On a Clear Day, You Can See Forever’. Het was ook Duke die me de raad gaf: ‘Blijf altijd zingen én schilderen, zo kun je afwisselen en brand je nooit op.’»

Beeld Sony/BMG

HUMO Ik hoor piano op de achtergrond. Mijn favoriete platen van u zijn die met pianist Bill Evans.

BENNETT «Dat zijn ook mijn favorieten! Een perfect huwelijk van stem en piano, zonder franjes – niets om je achter te verbergen. Alweer: less is more.»

HUMO Uw vriend Frank Sinatra had een hekel aan rock’nroll. Toen die muziektrend opdook, noemde hij het ‘that foul smelling aphrodisiac’. En u?

BENNETT «Ik had meer moeite met het moment dat de vakbonden toelieten dat er in clubs ook canned music (vooraf opgenomen muziek, dus platen, red.) gespeeld mocht worden, want dat was in het nadeel van iedereen die écht kon zingen. Ik was geen grote fan van rock. Die muziek miste dynamiek en subtiliteit. Het was bámbámbám, de hele tijd door. Terwijl Count Basie soms in een minuut tijd slechts één noot aansloeg, maar het was wel de juiste noot op het juiste moment. Ik was overigens de eerste blanke zanger die met Basie zong.

»Maar ik zag rock niet als een bedreiging. Ik heb nooit trends gevolgd. Basie zei me ooit: ‘Why change an apple?’, wat zoveel wil zeggen als: ‘Loop je eigen race, niet die van een ander.’ Het irriteerde me wel dat rock’nroll alle échte muzikanten werkloos maakte. Komiek Jimmy Durante zei me eens: ‘Those rockers only play three chords, and two of ‘em are wrong.’ Al die jaren heb ik me één keer laten vangen: die elpee ‘Tony Sings the Great Hits of Today’ was een sof, die was me opgedrongen door de platenfirma. Ik word fysiek onwel als ik die plaat nu hoor.»

HUMO Ik heb zes boeken gelezen over de uitspattingen van de Rat Pack en de wilde jaren in Las Vegas, en uw naam kwam daar niet één keer in voor. In acht genomen dat u ook in die periode zeer beroemd was, en u alle hoofdrolspelers in dat drama goed kende, is dat bijna verdacht. Ofwel was u een heilige, ofwel blonk u uit in het uitwissen van uw sporen.

BENNETT «Het tweede (lacht). Maar ik miste het uithoudingsvermogen van Frank, Sammy en Dean. Ze dronken veel én ze sliepen weinig. Die gasten waren vampieren. Frank biechtte ooit aan z’n dokter op dat hij gemiddeld dertig porties Jack Daniels per dag dronk. Hij vond het grappig toen die dokter eerder stierf dan hij. Frank dronk nooit plat water. Hij grapte altijd dat er zelfs uit z’n douche club soda (bruiswater, red.) kwam. Ik gokte ook niet. Ik ben competitief: als ik speel wil ik winnen, en in een casino wint de directie altijd.

»Soms, sóms had ik de indruk dat hun carrière voor de Rat Pack slechts een alibi was voor de nevenactiviteiten – I kept my eye on the ball. Weet je wat Billy Eckstein me ooit zei? Toen de Rat Pack na één of andere wilde uitspatting weer ’ns negatief het nieuws had gehaald, droeg Dean Martin z’n persagent op: ‘Zoek uit wat Tony Bennett aan het doen is, en maak de pers dan wijs dat wij dat doen, dan maken we voor één keer ’ns een goeie indruk.’ (lacht)»

HUMO Hoe kijkt u terug op het Las Vegas van toen, dat de gewone burger enkel kent uit films zoals ‘Casino’ met Robert De Niro?

BENNETT «Ik heb de beginjaren meegemaakt. Toen zwaaiden racketeers de plak: Italiaanse, maar ook Joodse en Russische gangsters die zoveel geld verdienden dat ze het zich konden permitteren om alle bezoekers te trakteren op gratis lunches. En ook het telefoonverkeer was gratis. In de hele stad! Het waren foute jongens, maar er hing een pionierssfeertje van vrijheid en onbegrensde mogelijkheden. En natuurlijk werden wij sterren in de watten gelegd. De sfeer was ook ongedwongen. Ik herinner me dat Dinah Washington in het hotel aankwam met twee koffers: ‘Here I am, boss.’ Ze had niet eens een contract! Na haar laatste show, omstreeks één uur ’s nachts, verzamelden de gypsies in haar hotelsuite. Alle sterren die toevallig in town waren, feestten dan tot ’s morgens vroeg, en bij zonsopgang zong Dinah haar hit ‘Daybreak’. Natuurlijk wisten we dat de stad werd geleid door gangsters. Maar het is niet zo dat we werden omringd door lui die voor onze ogen met mitrailleurs stonden te zwaaien, en evenmin dat er elke dag bloed in de lobby lag. Later namen de grote multinationals de stad over, en werd de stad veiliger, eerlijker en saaier.»

HUMO Mag ik in dat verband een gerucht checken? Ik hoorde dat Judy Garland u eind jaren zestig opbelde met de hulpkreet: ‘Help me Tony, ik word afgeranseld!’ En dat u Frank Sinatra belde, die vervolgens de overvallers in elkaar sloeg.

BENNETT «Dat was niet in Vegas, maar in New York. Tegen het eind van haar leven was Judy er niet zo best aan toe: drank, pillen, foute mannen... Ik moest die avond optreden in de Empire Room van het Waldorf Astoriahotel. Ik wilde net het podium opstappen, toen dat telefoontje uit het St. Regis Hotel kwam. Ik hoorde zelfs haar zoontje Joey roepen: ‘They’re hurting my mummy!’ Ik kon het optreden niet afzeggen, maar in een opwelling belde ik Frank. Die zat op dat moment nog veel verder weg, in Florida – hij had net ‘The Detective’ gefilmd. Hij was bevriend met een aantal hoge pieten in het New Yorkse politiekorps, dus ik legde hem het probleem voor en Frank zei: ‘Geef me een kwartier.’ Tijdens de pauze kreeg ik opnieuw telefoon van Judy: ‘Hey Tone, ik weet dat ik om hulp vroeg, maar dit is te gek: in mijn hotelsuite staan nu een hele horde politieagenten en vijf Joodse advocaten.’ (Grinnikt) Wat een telefoontje naar Frank al niet vermag. Nog later kreeg ik telefoon van Frank: ‘Is that all right, kid?’ Zo was Frank: bijwijlen explosief en altijd veeleisend en impulsief, maar zeer loyaal.»

HUMO Kan u me de sfeer op een typische avond in één van de legendarische clubs beschrijven, zoals de Copacabana of de El Morocco? Nu treedt u op in chique tempels zoals Carnegie Hall, waar tijdens uw optredens een gewijde sfeer heerst. Als ik opnames van de Rat Pack uit de jaren zestig hoor, was dat in Vegas en in clubs wel anders.

BENNETT «Mijn publiek was stiller dan het hunne. Bij mij kwamen mensen luisteren. Ze wisten dat ik me geen capriolen permitteerde, zoals de stunts en de goocheltrucs van Sammy of de aangebrande grappen van Dean. (Lacht plots, en blijft lachen) Er schiet me net iets te binnen. Eén keer, toen Jimmy Durante het publiek opwarmde voor ik op moest, riep hij: ‘AAARRGGHH! HELP! I’M SURROUNDED BYASSASSINS!!!’ En het was wáár: de zaal zat vol gangsters en moordenaars! (komt niet meer bij van het lachen) Jimmy was de enige die zich zo’n riskante oneliner kon permitteren.»

DE LAATSTE VAN AMY

HUMO Het duet dat Amy Winehouse met u deed, was haar laatste opname voor ze stierf. Met alle respect: ik zag beelden van die opnames, en ze flirtte behoorlijk met u.

BENNETT «Dat was enkel tijdens de opnames voor de videoclip. Het paste bij de tekst van ‘Body and Soul’, and it wasn’t phony. Toen we de zanglijnen inblikten, was ze eerst onzeker. Ik had haar al ontmoet toen ik haar Grammy moest uitreiken. Achteraf zei ze dat niet de prijs haar blij had gemaakt, maar wel het feit dat ik haar naam had uitgesproken: that was the thrill. Haar vader zingt zelf, en via hem was Amy al heel haar leven vertrouwd met mijn repertoire. Toen ik optrad in de Royal Albert Hall, zijn ze twee avonden komen kijken. Ik heb de auteursrechten voor ons duet overgemaakt aan de stichting die Mitch heeft opgezet om jonge verslaafden te helpen.

»Amy was eerst erg nerveus: ze had al een jaar niet meer gezongen, en ze was toen al niet zo gezond. Ze ontdooide pas toen bleek dat ik goed bevriend was geweest met haar favoriete zangeres, Dinah Washington. Ik herinner me nog dat Amy geschokt opmerkte dat Dinah niet eens veertig was toen ze stierf. En een paar maanden later was ze zelf dood, op haar zevenentwintigste. ‘Dat zal ik m’n kleinkinderen vertellen,’ zei ze glunderend over onze samenwerking. Niet dus. Van alle jonge talenten die ik de voorbije twintig jaar heb zien komen en gaan, was Amy de beste. Ze kon feilloos improviseren.

»Ik heb zelf drugs gebruikt: marihuana, en later cocaïne. Er was een periode dat iederéén in Las Vegas cocaïne gebruikte. Ik ben ermee gestopt toen ik mensen rondom me zag sterven. Ik wilde dat ik Amy langer had gekend. Ik had een tijdlang een manager die eerder met komiek Lenny Bruce had gewerkt, en die later met Woody Allen zou werken. Ik vroeg ’m wat Lenny had genekt – drugs, maar hij formuleerde het anders: ‘He sinned against his talent.’ Dat had ik Amy graag meegegeven: don’t go that way.»

Beeld Columbia

HUMO U zong recent ook een duet met Lady Gaga, en ze poseerde naakt voor u. Leg me eens uit hoe je de beroemdste zangeres van het moment, een jonge vrouw van 25, overreedt om te strippen voor een man van 85 die haar heeft uitgenodigd onder het voorwendsel om samen ‘The Lady Is a Tramp’ te zingen? Ik denk dat ik nog wat kan leren.

BENNETT (lacht) «Ik zing. Ik schilder. Zij is geboeid door kunst. Het ging vanzelf. Het kwam ter sprake tijdens onze lunch. Ik heb in m’n leven al honderden naakten getekend. Ik ga nog wekelijks naar de academie om daar naaktmodellen te tekenen. Hey, heb je ooit de zoldering gezien die Michelangelo in het Vaticaan heeft geschilderd? Dat plafond staat vol naakten! Ik snap niet waarom iemand zich druk zou maken over een birthday suit. Ik heb die tekening overigens niet gehouden, ze werd geveild voor een goed doel.»

HUMO Uw twee ‘Duets’-cd’s zijn de succesvolste uit uw carrière. Was er eerder een duet dat u had willen doen, maar dat indertijd door zakenlui of andere restricties werd verhinderd?

BENNETT «Ja: ik had wat graag een duet met Louis Armstrong opgenomen. Ik heb ooit in een tv-special met hem en George Shearing gezongen, en ik heb een paar keer met ’m opgetreden, onder andere op een command performance. Maar er zijn geen opnames van bewaard. Armstrong was geweldig, een original, en bovendien een warm, humaan mens.»

HUMO Ik zag ook een tv-special waarin u zong met Dean Martin. Jullie duetten zagen er, eh, erg relaxed uit. Was hij dronken, of gewoon nonchalant?

BENNETT «Ach, het is geen geheim meer dat Dean z’n dagen is geëindigd als alcoholist. Maar al was hij dan een dronkaard, hij was geen idioot. Hij wist alles te relativeren, en hij had een goed gevoel voor humor. We waren erg goed voorbereid, en dan kún je je permitteren om alles losjes te presenteren. Als je een performer ziet die gecontroleerd zingt en beweegt, weet dan dat hij stijf van de zenuwen staat. (Zucht) Ik mis Dean.»

HUMO In de legendarische Brill Building werden componisten per twee in hokjes gestopt, en ze mochten er pas uit als ze een hit hadden geschreven. U componeert niet, maar met welke componist had u het beste contact?

BENNETT «Ik zou met plezier dagenlang samen hebben gezeten met Johnny Mercer. Hij was passioneel en intelligent, en aangenaam in de omgang. En wat heeft die man de Engelse taal gegeven! Vergeet niet dat veel uitdrukkingen die nu gemeengoed zijn, uit zijn pen komen: ‘one for my baby and one more for the road’, ‘that old black magic’, ‘take a trip’ en nog tal van ad libs.»

ONGEWENST ZWANGER

HUMO U hebt zelf een muziekschool opgezet. Dit is échte klasse: u hebt die school niet naar uzelf genoemd, maar wel naar uw grootste concurrent: ‘The Frank Sinatra School for the Entertainment Arts.’ Jezelf zo wegcijferen, dat zie ik niet veel sterren doen.

BENNETT «Ach... (wuift het weg). Wat telt, is dat we op onze school de studenten het tégendeel van roem leren (‘fame’, een verwijzing naar de bekende Fame School uit de gelijknamige film, red.). Tegenwoordig wordt jong talent door de marketingmachine opgeslokt en weer uitgespuwd. Zo worden pseudoartiesten met slechte stemmen even beroemd. We vergeven ze (grijnst). Wij willen talent op lange termijn kweken. Ik ben zeer trots je te kunnen melden dat 99 procent van onze studenten afstudeert en dat 97 procent universitaire studies aanvat. Voor de Verenigde Staten zijn dat opmerkelijke cijfers. We hebben nog veertien scholen opgestart, in de Bronx en Queens. Opvoeding en opleiding, dát zijn de twee pijlers van een geslaagd leven. Verwaarloos die en het komt nooit meer goed. (Stralend) Ik sprak net nog met een meisje dat op haar dertiende ongewenst zwanger en verslaafd was. Ze is net afgestudeerd.»

HUMO U was goed bevriend met Frank Sinatra. Hij zei ooit: ‘For my money, Tony Bennett is the best singer in the business.’ Niet mis, uit de mond van The Chairman of the Board.

BENNETT (grinnikt) «Ik hield van Frank. Hij werd vaak verkeerd begrepen. Hij was tien jaar ouder dan ik, en toen mijn platenfirma me indertijd wilde verplichten om cheap junk te zingen in plaats van jazz, zei hij me: ‘Never compromise!’ Hij heeft me nog goeie raad gegeven: over hoe me te onttrekken aan de invloed van gangsters die onze carrière wilden manipuleren, en welke deals ik moest weigeren. He changed my life.»

HUMO U schildert. Sinatra schilderde ook. U maakt landschappen en portretten. Sinatra maakte kleurrijke abstracte doeken. Wat zeggen die twee stijlen over uw respectievelijke karakters?

BENNETT «Frank was flamboyant. En ongeduldig. En impulsief. Ik ben bedachtzamer, en bovendien ben ik klassiek opgeleid. Mijn helden zijn nog steeds de oude meesters. Ken je William Blake, de achttiendeeeuwse schilder, schrijver en mysticus?»

HUMO Hij is één van m’n helden. Ik ken zelfs een paar van zijn gedichten uit het hoofd.

BENNETT «Iemand verweet Blake ooit dat hij schilderde zoals Michelangelo. Hij antwoordde: ‘Tot de tijd aanbreekt dat ik béter kan schilderen dan Michelangelo, zal ik schilderen als Michelangelo.’»

HUMO Op de laatste drie concerten van Frank Sinatra die ik zag, zong hij als laatste nummer ‘The Best Is Yet to Come’, alsof hij wilde zeggen: ik mag dan 79 zijn, ik ben nog niet uitgezongen.

BENNETT «That’s ballsy. Dat nummer hebben ze indertijd voor mij geschreven! Ik zing het nog steeds. Ik ben nu 86, maar ik zal nooit met pensioen gaan. En ik zing nu beter dan ik op m’n zeventiende deed.»

HUMO Het was me een genoegen. Mag ik u over twintig jaar nog eens interviewen?

BENNETT «Sure, my friend. Ik noteer het alvast in mijn agenda. Een man met een volle agenda kan niet sterven.»