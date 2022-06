Trieste poppen in een prachtige living uit vervlogen tijden: bekijk in première de nieuwe clip van BLUAI

Precies twee maanden na hun eclatante zege op Humo’s Rock Rally laat BLUAI weer van zich horen. Hun nieuwe single heet ‘Hate You’, maar het nummer zelf kan enkel maar graag gezien worden, net als de videoclip waarin een oude woonkamer en twee droevige poppen de hoofdrol spelen.

Met hun vorige single ‘Dime Store’ kaapte BLUAI begin dit jaar ook nog eens de oppergaai weg in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. “Dat was zowat ons happy-go-lucky-liedje”, vertelt frontvrouw Catherine Smet. “Nu wilden we een andere kant van onszelf laten zien, zonder per se helemaal anders te klinken.” En of dat gelukt is: ‘Hate You’ is van dezelfde kraakheldere gitaren en zachte stemmen gespeend als ‘Dime Store’, maar is duidelijk droeviger van toon. Een mens zou zich bijna door zijn vakantielief laten dumpen om dit nummer en de bijhorende videoclip ten volle in zich op te nemen.

HUMO Laten we met de deur in het prachtige huis vallen: wie is de eigenaar van de vintage woonkamer waarin jullie liggen te jammen?

CATHERINE SMET “De overleden grootmoeder van een vriendin. Ze is er intussen al vijf jaar niet meer, maar het huis en het prachtige meubilair zijn nog intact. Er komt zelfs nog iemand de planten water geven.”

HUMO Wat herinner je je verder nog van de opnamedag?

SMET “Het was voor ons de eerste keer dat we een clip van die omvang inblikten. Alles was nieuw voor ons, ook het playbacken van ons eigen nummer. We moesten het dan ook nog eens een pak sneller doen om een slow-motioneffect te krijgen in de afgewerkte video. Ik heb dus de hele dag naar ‘Hate You’ op dubbele snelheid moeten luisteren. Best wel een bop. (lacht) En het was ontzettend warm, tot wel 29 graden.”

HUMO Plots krijg ik medelijden met de twee onbekende mannen die voor jullie clip in een gigantisch poppenhoofd zijn gekropen.

SMET “Dat zijn het lief van onze bassist en onze manager. Die laatste probeerde nog terug te krabbelen toen hij het weerbericht had gezien, maar die kans hebben wij hem niet gegeven. (lacht)”

HUMO Wat is het idee achter de poppen?

SMET “Het zijn twee trieste figuren en wij proberen ze opvrolijken door muziek te spelen. Eerst lukt dat niet, maar op het einde proberen we het nog één keer en dan gaan de poppen letterlijk aan het dansen. Eén pop valt in de laatste seconden neer: dat was een idee van het moment, maar achteraf gezien ook een heel mooi einde.”

HUMO Moeten we iets weten over het ontstaan van ‘Hate You’?

SMET “Ik schreef het al lang geleden over een onbeantwoorde crush. Op mijn allereerste huiskamerconcert wilde ik het nog niet spelen, maar mijn vrienden smeekten erom. Nu ben ik net heel blij dat het er is en mijn gevoelens nu ondersteund worden door iets visueels dat zo ontzettend mooi is.”

HUMO Ik heb nooit goed gesnapt hoe liedjesschrijvers dat doen: hun emotionele hebben en houden in een song gieten en hun persoonlijke gevoel dan ook nog eens uitleggen aan een band.

SMET “Mijn gevoelens komen net nog meer tot leven als we ‘Hate You’ met de hele groep spelen. We gaan dan met z'n allen dieper in op mijn gevoel. Het wordt pas écht moeilijk als de persoon over wie je het hebt geschreven in het publiek staat. (lacht) Die weet trouwens van niets en dat zal ook zo blijven.”

BLUAI speelt op Genk On Stage (24/6), BOS! Festival (9/7), Rock Herk (15/7), Boomtown (15/7), en Zeverrock (5/8). Op 28 oktober volgt hun eerste ep, waarvan de naam nog even geheim blijft.