Triomfantelijke hardcore en Brusselse glitters: dit moet u gezien hebben op dag 3 van Pukkelpop

Aan de weekend warriorstoeristen! Aan de strijders voor wie het dag drie is: sterkte! Aan jullie allemaal: u ziet eruit om op te eten. Maar voor u begint te knabbelen aan stoofvleesbrokjes, falafel en elkaar, neemt eerst onze zaterdagse Pukkelpoptips tot u.

De Vroege Vogel: Julie (13.15, Lift)

Strontjong en veelbelovend stel doe-het-zelvers uit Los Angeles dat met plankjes grunge, shoegaze en noiserock stevig aan de weg timmert. Houden het graag klein, maar tikten met ‘flutter’ uit het relatieve niets de 25 miljoen streams aan.

De Geheimtip: Prins S. en de Geit (14.00, Dance Hall)

Het is morgen precies een jaar geleden dat de Hagenezen van Goldband triomfeerden op Pukkelpop, hun stadsgenoten van Prins S. en De Geit hopen dat over te doen en liggen qua stijl, energie en onnozeliteit niet ver af van hun stadsgenoten. In ‘Kinderboerderij (keiblij)’ vergelijken ze een namiddag diertjes kijken met een nacht in de club: ‘Iedereen is voorbereid, vanavond dieren, morgen spijt.’

Het Fenomeen: Turnstile (17.35, Main Stage)

Wat de hardcoreband uit Baltimore de afgelopen twee jaar deed met hun plaat ‘GLOW ON’ is niet meer aan de weg timmeren, het is een stairway to heaven bouwen met turbobeton. Vorig jaar deden ze het zieke Greta Van Fleet vergeten op het hoofdpodium van Rock Werchter, nu jaagt Chokri hen meteen de main stage op. Meer plek voor de moshpit!

De Belg: Used (18.00, Boiler Room)

Deze Kempenzoon is na de onvermijdelijke Netsky de kroonprins van de vaderlandse drum-’n-bass. Bij Studio Brussel en Rampage ligt hij in de bovenste schuif en van legende DJ Fresh mocht hij zelfs klassieker ‘Gold Dust’ onder handen nemen.

De Headliner: Angèle (23.40, Main Stage)

Dour, CORE, het Sportpaleis en Vorst Nationaal gingen al plat voor de Nonante-Cinq Tour, nu is het aan Kiewit om van hetzelfde Laeken een perfect gesneden broek met pailletten te krijgen. Een glinsterende popshow moet en zal het worden, zo eentje waarvan ze tot aan de IJzertoren de Brabançonne beginnen te zingen.