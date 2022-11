Tristan: ‘Ik ben mijn therapeut heel dankbaar. Vroeger dacht ik dat ik weinig liefde waard was’

Vergeet Tristan, de jazzstudente die vier jaar geleden voor het eerst van zich liet horen met haar experimentele tracks. Wees niet bang: ze is er nog! Maar op haar debuut ‘Wellif’, dat ze deze week voorstelt in de AB, kiest ze voluit voor pop. Voor echte liedjes over liefdes die in scherven op de straatstenen eindigen – en wat je daar als jonge vrouw uit leert. ‘De beste liefde is rustige liefde.’

Tristan – in het echt heet ze Isolde Van den Bulcke – heeft Humo uitgenodigd in de koffiebar van haar lief Noah Melis, zelf muzikant bij Borokov Borokov en solo als Shy Dog. Ook de andere man van haar leven is erbij: Mazzel, een speelse straathond die bij tijd en wijle een viersterrenrecensie in de recorder blaft.

HUMO Als dit gesprek verschijnt, zal ‘Wellif’ een maand oud zijn. Hoe zijn de reacties tot nu toe?

ISOLDE VAN DEN BULCKE «Heel positief, en vooral: diepgaand. Iemand stuurde me een bericht: ‘Je opent megasterk en je sluit de plaat zo intiem af, het is onmogelijk om tijdens de reis die je maakt niet verliefd op je te worden.’ Dat iemand met zoveel aandacht naar mijn muziek luistert, is een godsgeschenk.»

HUMO Mag ik zeggen dat de plaat wat poppyer is dan je ep’s ‘Illusje’ en ‘Delidomia’?

VAN DEN BULCKE «Zeker. Ten tijde van ‘Illusje’ durfde ik nog geen songs te schrijven. Ik was net aan mijn studie jazzzang begonnen, en daar was pop echt not done. Ik ging mee in die trip van virtuositeit, maar daar ben ik vandaag volledig van af. Speel zoveel noten als je wilt, maar als je geen emotie bij me losweekt, zal het me niet boeien. Ik ben nu al nieuwe muziek aan het schrijven, en die teksten wil ik nog belangrijker en diepgaander maken.

»Als kind had ik geen echte eigen smaak, de ‘Hit Club’-cd’s van Radio Donna waren mijn shit. Toen kwam er een lief dat hiphop luisterde, ben ik jazz gaan studeren… Maar ik blijf erbij dat een pophit schrijven moeilijker is dan een stuk ambient. Onlangs heb ik me nog verbaasd over ‘I’m a Slave 4 U’ van Britney Spears: die structuur is megaraar – maar het is wel een wereldhit geweest.»

HUMO Veel van je vroege nummers hadden sprookjesachtige, licht van de pot gerukte songtitels als ‘Plandt’, ‘Weslanda’ en ‘Maljaande’. Ook daar ben je vrijwel helemaal van afgestapt, maar wat betekent ‘Wellif’ eigenlijk?

VAN DEN BULCKE «Het doet me denken aan vleugels, aan het vrouwelijke en het vloeiende. Eerst wilde ik op de hoes iets met water doen, omdat je daar de schoonheid zo moeilijk van kunt vangen. Uiteindelijk is het een soort rode tornado geworden, met mezelf gewikkeld in een doek.»

HUMO Hoe ben je eigenlijk bij jazz terechtgekomen?

VAN DEN BULCKE «Nadat ik op een schoolfeest had gezongen, drukten leraars me op het hart: ‘Je moet iets met je stem doen.’ Dat ik eerst op het conservatorium van Tilburg ben beland, kwam doordat ik op de opendeurdag onder de indruk was van de mooie, groene campus. Heel naïef, eigenlijk.

»Voor mijn toelatingsexamen moest ik voor de eerste keer in mijn leven jazzstandards zingen. Ik weet nog dat de pianist vroeg: ‘Ken je two-five-one?’ Ik had geen idee. Het bleek zowat het simpelste akkoordenschema te zijn dat er bestaat. Het is zelfs een grap onder muzikanten, ze sturen elkaar foto’s van nummerplaten waarop 251 staat als meme.

»Maar kijk, ik heb nu twee bachelors en een master in jazzzang. Ik had evengoed dokter kunnen zijn.»

HUMO Op Instagram bedank je je muzikanten onder meer omdat zij tijdens de opnames van ‘Wellif’ je mood swings hebben verdragen. Was het zo erg?

VAN DEN BULCKE «Ze zijn héél geduldig geweest. Voor het eerst kon ik mezelf zijn tijdens opnames, en dat heeft veel deurtjes bij me geopend. Bij ‘Why Put the Fire Out’ begon ik alles zo intens te voelen dat de hihats plots als vuurvliegjes klonken. Het resultaat was een fenomenale uitbarsting – ik ben megahard beginnen te huilen.»

HUMO Wie de Vlaamse muziekscene een beetje kent, beluistert jouw nummers over stukgelopen relaties met andere oren: drie jaar geleden gaf je met drummer Lander Gyselinck een interview aan Humo toen jullie nog een koppel waren, en ook met Maarten Devoldere van Balthazar en Warhaus had je een relatie.

VAN DEN BULCKE «Iedereen begint daarover, en dat snap ik ook, maar ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk over kwijt. Als Lander en Maarten geen muzikanten waren, had niemand die relaties interessant gevonden.»

HUMO Noah, je huidige vriend, speelt ook synths op ‘Wellif’. Hoe was het om met hem aan een plaat over zijn voorgangers te werken?

VAN DEN BULCKE «Eén keer was dat moeilijk. Voor ‘It’s Him’ wilde ik een koortje met iedereen die op dat moment in de studio stond, onder wie Noah. Ik trok hem mee in de pijn waar ik zelf nog mee zat. Alles in mijn lichaam schreeuwde: ‘Niet doen, Isolde!’, maar ik kón hem gewoon niet zeggen dat hij de studio moest verlaten.

»Nu, de versie met die samenzang was op het einde toch te emotioneel voor op de plaat, wat ik wel symbolisch vond.

»Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is, maar ik voel nu al dat ik voor de rest van mijn leven muziek wil maken met Noah. Onze relatie is heel gezond. We kunnen praten over álles.»

HUMO Mocht iemand je vandaag om een dubbelinterview met Noah vragen, zou je dat doen?

VAN DEN BULCKE «Ikzelf wel. Ik beschouw interviews als een openbaar dagboek: je ziet jezelf evolueren. En ik kan geen spijt hebben van de dingen die ik heb gezegd of gedaan. Maar ik wil Noah nergens tegen zijn wil in meesleuren. Vroeger was ik daar te opdringerig in. Lander wil heel weinig kwijt over zijn privéleven, en dat respecteer ik. Daarom praat ik liever niet over hem wanneer ik over mijn nieuwe plaat praat.»

HUMO ‘Our wild mouths in need of love / What we feared we found,’ zing je in ‘Wildmouth’. Wat hebben angst en liefde volgens jou met elkaar te maken?

VAN DEN BULCKE «Ik heb altijd monogame relaties gehad. Daar schuilt een soort angst in: je bakent iets af, en dus is er meer ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. Aan de andere kant: waarom zou je daar bang voor zijn? Als iemand een misstap zet, práát je daarover.

»Ik ben mijn therapeut heel dankbaar. Zij heeft al mijn maskers afgepeld, en op het einde bleek ik met een enorme afwijzingsangst te zitten. Vroeger dacht ik van mezelf dat ik weinig liefde waard was. Ik kon ook niet goed liefde ontvangen. Nu kan ik me wel overgeven aan mijn lief.

»Het zit ook in mijn karakter om te willen pleasen, om altijd en overal de rots in de branding te zijn. Als kind had ik dat al, zelfs al heb ik fantastische ouders. Mijn moeder is mijn grootste supporter. Zij was het die me aanmoedigde om in plaats van een ballad het zware ‘Hellballad’ als eerste single uit te brengen. ‘De mensen komen uit de pandemie,’ zei ze. ‘Die song gaat goed binnenkomen.’ (Trots) My mom!»

HUMO Om terug te komen op de vorige vraag: kan de liefde ook soms te veilig zijn?

VAN DEN BULCKE «Nee. De beste liefde is rustig en veilig, zonder de drang om aan te trekken en af te stoten. (Zucht) Dit klinkt seuterig, maar ik vind het veel spannender om intiem over mijn angsten en mijn dromen te praten dan om samen zwaar uit te gaan en zo… Iemand volledig toelaten in je lijf, letterlijk en figuurlijk: daar gaat het om.»

HUMO Met welk gevoel hoop je dat mensen de voorstelling van ‘Wellif’ in de AB verlaten?

VAN DEN BULCKE «Ik wil dat ze verlicht buitenstappen. Ik wil een plek creëren waar je kunt huilen of krijsen als je voelt dat je dat moet doen. We zijn allemaal op zoek, hè. En da’s helemaal oké.»

‘Wellif’ is uit bij PIAS. Tristan speelt op 25 november in Ancienne Belgique, Brussel.