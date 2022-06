Neem het blokkenschema van Rock Werchter erbij en richt even de blik op wat er vrijdag rond halfvier te gebeuren staat. Een pijnlijke keuze, dat staat er te gebeuren. Op de main stage staat IDLES. Heerlijke band, daar niet van, maar een halfuur na hen begint in The Barn iets dat even hard, even roze, bijna even hip en toch volstrekt anders is. Turnstile heet dat balorkest, en daar moeten we het toch even over hebben.

Mochten wij een platenwinkel hebben, dan zouden we voor Turnstile een speciale afdeling in het leven roepen met de naam Emotioneel Beton. We zouden dan ook meteen wat extra vinyl inslaan, want na jaren in de underground raakte hun laatste worp ‘GLOW ON’ raakte vorig jaar wereldwijd een snaar. Plots mocht de band uit Baltimore bij Jimmy Kimmel en Jimmy Fallon spelen, hoorde je ze bij ons op de radio en prijkten ze op de affiche van grote mainstreamfestivals als Pinkpop en Coachella. Voor corona heetten hun Belgische stopplaatsen Graspop, Ieperfest en Groezrock, deze zomer is het plots Rock Werchter. Dat is geen kwestie van commercieel gaan doen, wat dan in 2022 ook moge betekenen. Hoogstens klinkt de strakke hardcore van Turnstile op ‘GLOW ON’ wat melodischer en hoor je al eens een synth of een koebel, maar het is niet dat het kwintet plots popmuziek is gaan maken.

Een week voor het aperitiefconcert ten huize Schuer was het dus al van dat in een tot de nokbalken gevulde Muziekodroom. Het Hasseltse pretpaleis dampte al een uur op voorhand, zowel van de warmte als van de verwachting. In een oase van lichaamsvocht en power chords ontwaarden we zowat iedereen die wij kennen met een plectrum in de portefeuille en een oor voor goeie gitaarmuziek, van Andries Beckers, chef Zware Metalen bij Willy, tot Brutus-bassist Peter Mulders en Thibault Christiaensen van Equal Idiots en Studio Brussel, die we zwetend als honderdduizend man uit het publiek zagen strompelen.

De hype rond Turnstile gaat intussen al een goed jaar mee en dat was er aan te zien in Limburg, waar de band ten dans en vooral ten moshpit speelde op een manier die eigenlijk te groot en te ambitieus was voor deze met een laag plafond gezegende zaal. ‘MYSTERY’ was een opener met allure: pronte roze banner tegen de achterwand, lampen in sync met de uithalen van zanger Brendan Yates en nog voor de man zijn eerste zin had uitgeschreeuwd, moesten we ophouden met de crowdsurfers te tellen. Geen hekken voor het podium die een gat van acht meter lieten, geen kleerkasten in een zwarte jas die de meutezwevers vriendelijk maar kordaat uit het publiek plukten. In Werchter zal ’t geen waar zijn, maar wat zijn we blij dat naast de weekendbladenfestivals, de kombucha en de disco-dj’s ook dit soort avonden de pandemie hebben overleefd. Zingen, brullen, huilen, lachen en bewonderen in een eindeloze samenhorigheid, aangelegd met condens vers van de muren en Cristal van ‘t vat.

‘BLACKOUT’, een van de nummers op ‘GLOW ON’ waarop Yates iets te vertellen heeft over zijn eigen vak, werd onthaald als een oude vriend. “If it makes you feel alive! / Well, then I’m happy to provide!”, brulde de frontman. Zo eenvoudig kan het leven zijn, zeggen ze dan in de supermarkt. Net daarvoor kregen we ‘Big Smile’ vanop het vier jaar oude ‘Time and Space’ en bleek dat het verschil heus niet zo groot is tussen de nummers waarmee Turnstile naam maakte in zijn eigen scene en de muziek waarmee ze die scene nu aan het ontstijgen zijn. De sterren zijn gewoon uit eigen beweging goed gaan staan voor deze jongens, mooi toch?

In het slot onderstreepte Turnstile nog eens waar ze goed in zijn met een ziedend ‘HOLIDAY’, dat de laatste druppels gezouten water uit het volk perste en door de Muziekodroom werd meegekeeld alsof het ‘Hoop doet leven’ was. Wel, als hoop leven doet, dan hoop ik dat Turnstile op Rock Werchter de ramvolle tent krijgt die het verdient.