Tussen het saaie puin op ‘Artifacts’ ontwaren we nog een paar ruwe Beirut-diamanten

Humo nr. 4091, Zach Condon: ‘Mijn harde schijf staat vol onuitgebrachte demo’s, maar ik ben niet van plan ze ooit te verzamelen.’ Een flagrante leugen, want drie jaar later is daar ‘Artifacts’: een samenschraapsel van B-kanten, demo’s uit de vergeetput en onuitgegeven nummers van een 14-jarige. Samen goed voor een belevenis van één uur, zevenentwintig minuten en achtenveertig seconden, tel gerust na.

‘Artifacts’ verschijnt op een dubbel-vinyl, 26 nummers verdeeld in vier thema’s - twee kanten per plaat, weet u nog? Kant A is veelbelovend. Vooral openingsnummer ‘Elephant Gun’ is ijzersterk, daarom werd het ook al 55 miljoen maal beluisterd op Spotify sinds de release vijftien jaar geleden (enkel oorwurm ‘Nantes’ doet beter). Dan volgt de rest van Condons gelauwerde balkanfolk-ep ‘Lon Gisland’, aangevuld met ‘Transatlantique’ en een cover van Caetano Veloso’s ‘O Leãozinho’, maar ook die kennen we al jaren. Uitstekend, dat wel, maar geen lang verloren artefacten. Hier opnieuw mee scoren lijkt goedkoop.

Maar de poging is begrijpelijk, want de rest is van een veel lager niveau. De drie overige plaatkanten dragen titels als ‘The Misfits’, ‘New Directions and Early Works’ en ‘The B-Sides’, dan weet je het wel. Tussen het saaie puin ontwaren we nog een paar ruwe diamanten, maar meer ook niet. Artiesten en nabestaanden wereldwijd, luister goed: songs belanden met een reden in de kluis. Laat die toch dicht.

‘Artifacts' verschijnt vrijdag 28 januari.

