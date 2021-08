Twee meisjes ontsnapten aan de verdrinkingsdood door een lied van Taylor Swift te zingen

‘Tien om te zien’ keert terug, VN-Veiligheids- raad nog bijeen

Taylor Swift, patroonheilige van de hopeloze gevallen, heeft een brief gestuurd naar twee meisjes die vorig jaar op hun surfplank van de Ierse kust waren afgedreven en vijftien uur lang op de Atlantische Oceaan hadden rondgedobberd. Ze hielden er de moed in door de hele tijd Swifts nummer ‘Exile’ te zingen TTT Ze werden uiteindelijk 27 kilometer verder aangetroffen, terwijl ze zich vastklampten aan een boei. Hun redders waren twee vissers, die op het gezang waren afgekomen en vroegen of ze daar alstublieft mee wilden ophouden: de meisjes maakten de vissen bang TTT Visser: ‘Ik heb weleens gehoord van sirenes die zeelui lokken, maar daar had ik me toch andere muziek bij voorgesteld’

Dik oké: Lizzo, die op meerdere manieren uit de band springt, maar vooral door haar gevoel voor humor TTT Ze reageert nu op het hardnekkige gerucht dat ze tijdens het stagediven ooit een ongelukkige toeschouwer heeft verpletterd. ‘Ten eerste, ik heb nog nooit gestagedived. Ten tweede: ik ben misschien omvangrijk, maar nu ook weer niet zó omvangrijk’ TTT Bijkomend risico bij het stagediven: dat je tijdens het crowdsurfen van het podium wegdrijft en pas 27 kilometer verder wordt teruggevonden, liedjes van Taylor Swift zingend TTT Tegenvaller voor Charlie Watts, volgens enkele welingelichte grotschilderingen al sinds mensenheugenis drummer bij The Rolling Stones. Charlie, onlangs 80 geworden, zal straks niet mee op tournee door de VS kunnen omdat hij herstellende is van een niet nader genoemde ingreep en rust nodig heeft. Hij wordt vervangen door huisvriend Steve Jordan, tevens drummer bij Keith Richards’ nevenproject The X-Pensive Winos TTT Wat de ingreep ook moge behelzen, Charlies gevoel voor humor is alleszins niet chirurgisch verwijderd: ‘Voor één keer laat mijn timing te wensen over.’ Kort tromgeroffel met cimbaalslag ter afronding van die mop werd hem evenwel afgeraden door zijn artsen TTT The Offspring hebben, enkele decennia nadat ze al hetzelfde hadden gedaan met hun bestaansrecht, nu ook afscheid genomen van hun drummer Pete Parada TTT Volgens Parada, die sinds 2007 deel uitmaakte van de groep, is hij eruit gezet omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen corona, na overleg met zijn huisarts en wegens onderliggende medische problemen TTT Jammer voor Pete, maar eerlijk: zoiets kon je wel verwachten als lid van een groep waarvan alle leden, ondanks hun eeuwige piekjeskapsel, qua leeftijd al een flink eind in de risicozone zitten TTT ‘De risicozone’: ook een prima benaming voor festivalweiden waar The Offspring nog geprogrammeerd staat TTT Kirk Hammett gaat voor de Nobelprijs en hoopt dat Metallica er met de volgende plaat in zal slagen ‘de verdeeldheid in de wereld een beetje op te lossen’. We zullen zien TTT ‘Onze muziek heeft altijd tot doel gehad mensen te verenigen, en laat dat nu net iets zijn wat de wereld op dit moment meer dan ooit nodig heeft,’ aldus Kirk, een traan in z’n ooghoek wegpinkend TTT We doen er misschien wat lacherig over, maar we moeten hem wel gelijk geven: er is inderdaad niets mooiers dan de gedachte dat de wereldbevolking de nieuwe plaat te horen krijgt, de wapens neerlegt, zich als één man tot de makers richt en met vereende stem spreekt: ‘Kirk, dit is kut’