‘Twee tickets voor het concert van de eeuw!’ Taylor Swift-kaartjes nu al tweedehands aangeboden voor monsterprijzen

‘Pure horror', zo blikken deelnemers terug op de veldslag om tickets voor de Europese tour van popster Taylor Swift. Maar de strijd is nog niet helemaal gestreden: op doorverkoopsites als Marktplaats.nl (het Nederlandse tweedehands.be) stonden enkele uren na de sluiting van de verkoop al meer dan honderd tickets te koop.

En wie nu naar Marktplaats surft kan nog steeds vele advertenties vinden met tickets. Ene ‘Scheeper’ biedt twee staanplaatsen voor ‘het concert van de eeuw’ en noemt het ‘jouw kans om hier bij te zijn.’ ‘Angela’ biedt zelfs vier staanplaatsen aan, vanaf 350 euro per stuk, terwijl de reguliere ticketprijs 200 euro is. Dat houdt desperate fans niet tegen: er is inmiddels al 1600 euro op het kwartet kaartjes geboden.

In België is georganiseerde doorverkoop van tickets verboden, maar in Nederland is het wel toegestaan. Toch raadt concertpromotor Greenhouse Talent op nieuwssite AD het af om online op zoek te gaan. ‘De tickets zijn nog niet uitgestuurd, dat gebeurt pas enkele dagen voor de show.’ Bovendien staan alle tickets op naam van de hoofdboeker, en bij een controle aan de ingang kan er gevraagd worden aan de hoofdboeker om zich te legitimeren.

DEZE MENSEN ZIJN HET PROBLEEM!! pic.twitter.com/Ux4OcyQi2j — anne is seeing taylor❁ (@bejeweledariana) 12 juli 2023