Uit de platenkast van Mauro

Elke week diept Mauro een plaat uit zijn uitgebreide verzameling op. Deze week: ‘Black: Implication Flooding’ (1988) van Keiji Haino with Boris.

Vroeger spraken mijn familie en buren in de Limburgse mijnstreek ‘Made in Japan’ consequent uit als ‘Maaduh in Jaapan’. Pas als tiener besefte ik dat je het op zijn Engels moet uitspreken: ‘Meejd in Dzjupèn’. Een wereldwijd elektronisch keurmerk. Voor die immer grondig te werk gaande en uitermate bedreven Japanners was het een zaak van eer, zo voelde het toch. Maar toen ik voor het eerst door de straten van Tokio wandelde, bleek het er even gelaten en slordig aan toe te gaan als in om het even welke oververmoeide mensenhoop. ‘Made on Earth’.

Dat vraagt dus om een waarheid die enkel lokale kunstenaars kunnen evoceren. En wel nu. Het onheilige verbond van Keiji Haino en zijn Japanse landgenoten van de free form sludge-band Boris komt met de mystieke oplossing: ‘Black: Implication Flooding’. Geen idee wat het zou moeten betekenen.

Het begint alvast met een geluid dat diep in de oude mijnen lijkt te ontwaken, als een langgerekte prehistorische scheet. Het blijkt ‘A Rise, a Moment Before Something Unexpected Is on the Verge of Starting’. Oei. Wat nu gedaan? Dat zal ik dus even met plezier vertellen door de titel van track nummer acht voor te lezen: ‘Don’t Be Cheated by the Oozing Slit from Both of the Accuser and the Accused Which Is Always There’. Tja, kan altijd gebeuren. Fenomenale plaat trouwens!

Ten slotte een reactie op YouTube over dit meesterwerk: ‘I made my flowers in my garden listen to this and now they ate my cat. Please help.’