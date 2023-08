‘Unreal Unearth’ van Hozier: zelfs de grootste misantroop zou het op zijn minst boeiend vinden

Dat de kerk van Hozier tien jaar na zijn wereldhit ‘Take Me to Church’ nog altijd goed gevuld is, moge blijken uit ’s mans volgende wereldtournee, die haast uitverkocht is nog voor-ie begint. In december, wanneer de Ier Vorst Nationaal aandoet, zullen de fans zijn nieuwe songs helemaal meezingen. Zo moeilijk is dat niet, want ze lijken sterk op de rest van zijn herkenbare repertoire. ‘Unreal Unearth’ is volgens de maker losjes gebaseerd op Dantes inferno, maar dan vertaald naar de oververhitte wereld van nu. Soms neigend naar Mumford & Sons maar dan beter, soms naar Tamino maar dan minder eclectisch. Virtuoos gearrangeerd en ingebed in een klankdecor dat zelfs de grootste misantroop op zijn minst boeiend zou vinden. Dus ik ook.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: