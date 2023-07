‘Vaffanculo!’ Parket start onderzoek naar Brian Molko van Placebo na uitschelden Italiaanse premier

Voor Charlie Watts was het al even boeken toe, en straks is het zelfs dat niet meer: de privébibliotheek van de stilste Stone wordt binnenkort verkocht TTT Iets om naar uit te kijken, want de waarde van die collectie is nagenoeg onschatbaar. Niet alleen was de man eigenaar van eerste drukken van literaire meesterwerken als ‘The Hound of the Baskervilles’ van Arthur Conan Doyle en ‘The Great Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald, die collectie is tevens ’s werelds tastbaarste bewijs dat er drummers bestaan die kunnen lezen TTT Indrukwekkend, hoor, maar had Charlie ook een eerste druk van ‘Alles voor de Kempen’ van Jan Hertoghs? Aha TTT De zakenman Dr. Dre, eertijds een verdienstelijk rapper, heeft teruggeblikt op de tijd waarin hij nog uitgenodigd werd door Prince en Michael Jackson om hen te vergezellen in de studio. Dre sloeg beide uitnodigingen af TTT ‘Wat had ik moeten doen in een studio met Prince of Michael Jackson?’ verklaarde hij zijn terughoudendheid. Goed punt TTT Nadat je Michael er uitvoerig op gewezen hebt dat ‘die sexy kleuter’ gewoon Prince is: niet veel meer TTT Ook sloeg Dre onlangs een aanbod van Stevie Wonder af. Die weigering viel blijkbaar in slechte aarde, want sindsdien gunt Stevie hem geen blik meer TTT Tja TTT De zomer van ’23 wordt tot nog toe gekenmerkt door de praktijk om idolen een log en zwaar voorwerp in het gezicht te flikkeren, maar de zomer van ’69 blijft eeuwig dolletjes TTT Bryan Adams is op het podium het slachtoffer geworden van een fan die zich tijdens ‘Summer of ’69’ meester maakte van zijn microfoon en enkele tekstregels kon meebrullen vóór hij hardhandig terug naar dit jaar werd gesleurd door de security TTT Die kerel keek naar boven, zag de microfoon en dacht wellicht: I know that it is now or never TTT Zo aangedaan leek Bryan niet: hij weet wellicht als geen ander dat je weinig redelijke acties kunt verwachten van mensen die zelfs een eind in de 21ste eeuw nog altijd staan te wachten op ‘Summer of ’69’ TTT Niet dat ze daar nog iemand van hoefde te overtuigen, maar Dolly Parton, 77 intussen, is niet van plan om met pensioen te gaan: ‘Liever nog val ik dood op het podium, halfweg een nummer’ TTT Ze zal tenminste zacht landen TTT Over meloni gesproken: het Italiaanse parket (‘parquet’) heeft een onderzoek geopend naar Brian Molko van Placebo omdat die eerder deze maand, tijdens een optreden in de buurt van Turijn, de Italiaanse premier in smetteloos Italiaans versleet voor een racist en een fascist TTT Als olijf op de pizza gooide Molko er nog het altijd lekker bekkende Italiaanse ‘Vaffanculo!’ achteraan TTT Vaffanculo! Ja, ook hier waait een vakantiesfeertje door de pagina’s TTT Dat doe je alleen niet ongestraft in Italië, want daar staan blijkbaar geldboetes op het in de zeik zetten van overheid en machtsapparaat. Al kun je in het geval van Placebo nog ter verdediging opwerpen: was het echt een belediging, of dácht Giorgia alleen maar dat het er één was? TTT Bijna 27 jaar na de feiten heeft de politie van Las Vegas een huiszoeking verricht in het onderzoek naar de moord op Tupac TTT De arm der wet weigerde na afloop details te verschaffen, maar naar verluidt leverde die teleurstellend weinig op: een paar feestartikelen, vooral maskers, enkele chequeboekjes uit de jaren 80, en een paar lege Delhaize-zakken. Anticlimax!